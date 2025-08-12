

「LuckyFes’25」のステージで熱いパフォーマンスを繰り広げる＝LOVE

指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が、8月9日から11日の3日間にかけて茨城県・国営ひたち海浜公園で開催された野外音楽フェス「LuckyFes'25」に初日となる8月9日に出演した。RAINBOW STAGEの会場を大いに盛り上げた。

【写真】＝LOVE「LuckyFes'25」ステージの模様

“推し”の幸せを願いながらも「永遠にアイドルでいてほしい」と思うファンの強い愛情を歌った“究極のラブソング”として話題を呼んだ『絶対アイドル辞めないで』をはじめ、『いらない ツインテール』『Oh！Darling』のアッパーチューンを畳みかけ、夏フェスにピッタリな『ナツマトぺ』 『夏祭り恋慕う』、『探せ ダイヤモンドリリー』、ラストはTikTokの総再生回数16.3億回再生を突破した楽曲『とくべチュ、して』で締めくくり、ノンストップで全9曲を披露し、RAINBOW STAGEの会場を大いに盛り上げた。

10月8日には、19thシングルの発売が発表されており、9月6日からは広島県・広島サンプラザホールを皮切りに、＝LOVE史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」（全8都市16公演が発表済）の開催も控えている。■8月9日(土) LuckyFes’25＜SETLIST＞絶対アイドル辞めないで青春”サブリミナル”仲直りシュークリームいらない ツインテールOh！Darlingナツマトぺ夏祭り恋慕う探せ ダイヤモンドリリーとくべチュ、して