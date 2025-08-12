¥íー¥ë¥±ー¥¤ò¤ª¤·¤ê¤Ç¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿1ºÐ¢ªÉ¬»à¤Î¥ïー¥É¥»¥ó¥¹¤Ë2.2Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤¿¡Ä¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤æ»Ò☺︎1y(R5.8)🎀(@yo_da_bf16)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£Ä¶Àä¤«¤ï¤¤¤¤¤¦¤Ã¤«¤ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬X¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸ì×Ã¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ª¥Á¥ê¥±ー¥¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£Íî¤È¤·¤¿¥íー¥ë¥±ー¥¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ËËÜ¿Í¤â¤¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¤«¤ï¤¤²á¤®¤ÆÊìÌåÀä¡ª
¤æ»Ò☺︎1y(R5.8)¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª»®¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¤ØÊÖ¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¤ª»®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¼¤µ¤ó¤¬º¤¤Ã¤¿´é¤ÇÊü¤Ã¤¿°ì¸À¤¬ÌåÀäµé¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¡£
2ºÐÌÜÁ°ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¤ä¤Ä¤Î»®ÊÖ¤·¤ËÍè¤¿¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡ÖÍî¤È¤·¤¿¥íー¥ë¥±ー¥¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤ÉÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÃ±¸ì¤¬¾¯¤Ê¤¤·ë²Ì½Ð¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡Ö¥ª¥Á¥ê¥±ー¥¡Ä🥺¡×¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤¿¡Ä
¸ì×Ã¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ª¥Á¥ê¥±ー¥¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£Íî¤È¤·¤¿¥íー¥ë¥±ー¥¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ËËÜ¿Í¤â¤¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥Á¥ê¡×¤ÎÇË²õÎÏ¤ÇXÌ±¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ã¿è¤Ê¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ë´¶Æ°¤Ç¤¹¡ª¡Ö¥ª¥Á¥ê¥±ー¥¡×¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥ïー¥É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤ä¤µ¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: AKI0509
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë