名優デンゼル・ワシントン＆巨匠スパイク・リーによる黒澤明の名作『天国と地獄』を再解釈したApple Original Films『天国と地獄 Highest 2 Lowest』が、2025年9月5日よりApple TV+にて独占配信となる。日本国内からも視聴できる。

デンゼル・ワシントンとスパイク・リーはこれにて約20年ぶり5度目のタッグ。映画製作・配給会社A24が黒澤明の名作をリメイクした。

夢と欲望が渦巻く街・ニューヨークで起こるある誘拐事件をきっかけに、デンゼル・ワシントン演じる主人公キングが、人間の本質を問われる姿を描く、究極の心理サスペンス。キングは、ニューヨークで数少ない成功を手にした、“業界一の耳”を持つ音楽プロデューサー。そんな彼の元に突如かかってきた一本の電話。それは、息子を誘拐したという犯人からだった。要求された身代金は、なんと1,750万ドル（約26億円）。愛する我が子に掛けられた、巨額の身代金。この事件が、やがてキングに思わぬ究極の選択を強いることとなる……。

画像・映像提供 Apple

これまでヒップホップや、ジャズを巧みに取り入れて生きた巨匠スパイク・リー監督らしい、ヒップホップサウンドが印象的な本予告映像。“成功者”たる日々を送るキングは、自身の全財産を用意し、レコード会社を買い戻そうとしていた。しかし、誘拐犯からの電話で、そんな野望も一変。とてつもない額の身代金によって、彼の人生は、大きく揺るがされることとなる。一見、単なる誘拐事件にも思えるこの物語に、果たしてどんなドラマが待ち受けているのか。視聴者自身の価値観が試される、極上のサスペンスをぜひ体感してほしい。

画像・映像提供 Apple

名優デンゼル・ワシントン（『マルコムX』、「イコライザー」シリーズ）と、巨匠スパイク・リー監督（『ブラック・クランズマン』）に加え、ジェフリー・ライト（『THE BATMAN－ザ・バットマン－』）イルフェネシュ・ハデラ（「ゴッドファーザー・オブ・ハーレム」）ら豪華キャストが出演。本作の音楽も務める新進気鋭のラッパー、エイサップ・ロッキー（A$AP Rocky）、最注目の新生代ラッパー アイス・スパイスらも出演する。

画像・映像提供 Apple

Apple Original Films『天国と地獄 Highest 2 Lowest』はApple TV+にて2025年9月5日（金）より配信開始。