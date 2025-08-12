１２日のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）では、五輪メダリストを母に持つ１９歳女優が初出演した。

ＭＣの田村真子アナから「ラヴィット！初登場、ＴＢＳ日曜劇場ラストマンなど、色々なドラマに出演されています」と紹介されたのは、女優の宮下結衣。ロングヘア、白の衣装で「宮下結衣です。よろしくお願いします」とフレッシュな笑顔を見せた。

続けて「実は宮下さんのお母様はシンクロナイズドスイミングのオリンピアン、小谷実可子さん」とアナウンスされると、スタジオは「え〜！」と騒然。小谷さんは１９８８年ソウル五輪シンクロナイズドスイミング（現アーティスティックスイミング）でソロ・デュエット銅メダルを獲得。ＭＣの川島明は「我々世代のスター」と語った。

さらに宮下が「今日が初バラエティーで、なおかつ初めての生放送。とんでもなく緊張してるんですけど、実は今日は１９歳のお誕生日」と話すと、またもスタジオは仰天。川島は「バラエティー初、生放送初、今日誕生日、乗りすぎよ」と驚いていた。

自身のインスタグラムでも「初めてのバラエティに生放送で今から緊張していますが、全力で頑張りたいと思います」とつづり、新しい宣材写真やスタジオでのオフショットを投稿。ネットでは「可愛すぎる」「宮下結衣さんお母さんに似てるー！」「お母さんの面影がある」「これで確実に結衣チャンが日本全国に見つかってしまう」「笑顔かわいいなあー」「笑ったら若槻千夏さんに似てる」と様々な声が上がっている。

宮下はアーティスティックスイミングやダンスが得意。ＮＨＫ高校講座「数学Ａ」（金曜・午前１０時２０分）のレギュラーを務めているほか、ＴＢＳ系「ラストマン―全盲の捜査官―」、日本テレビ系４月期土ドラ「なんで私が神説教」などに出演した。