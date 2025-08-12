◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１１日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２６）が１１日（日本時間１２日）、敵地・エンゼルス戦に先発し、４回２／３を６安打６失点でＫＯされた。６失点、６四死球は渡米後の自己ワーストと本来の制球力が影を潜めた。球数９９球、防御率は２・８４となり、リーグ１０位に後退した。

エンゼルスとの「フリーウェーシリーズ」は２年目で初登板。０―０の初回。１番・ネトに初球の外角９５・９マイル（約１５４・３キロ）直球を右中間席に運ばれ、先頭打者アーチで先制を許した。１死走者なしで迎えた通算３９８本塁打の３番・トラウトとの注目の初対決では四球を与えると、１死一、二塁から５番・モンカダには初球の７６・８マイル（約１２３・６キロ）カーブを狙われ、右前適時打とされた。なおも１死一、三塁のピンチで追加点は許さなかったが、苦しい立ち上がりとなった。

２回は先頭から連続三振で２死を奪うと、１番・ネトは四球で歩かせたが、一塁から飛び出したところを冷静に対処して二塁タッチアウトとした。３回は１死からトラウトと２度目の対決で二ゴロに打ち取ると、２死から早くもこの日４つ目の四球をウォードに与えたが、モンカダを二ゴロに仕留めた。４回は先頭の６番・アデルを直球で空振り三振、８番・ダーノーを直球で見逃し三振とこの日初の３者凡退と立ち直りの気配を見せた。

しかし、０―２の５回。先頭の９番・テオドシオに右前打を許すと、続くネトに左前打、シャヌエルには死球で無死満塁と再びピンチを招いた。プライアー投手コーチがマウンドで助言を送った直後、３番・トラウトと３度目の対戦では内角スプリットで詰まらせたが、右前への２点適時打となり、リードを４点に広げられた。なおも１死一、三塁からモンカダの右前適時打、カンペロの遊ゴロの間にこの回４失点。さらにレンヒーフォに四球を与えたところで降板した。

前回３日（同４日）の敵地・レイズ戦では「体感気温４０度」という悪条件の中、６回途中５安打無失点の“熱投”で渡米後初の１０勝に到達。ＭＬＢで日本人投手の２ケタ勝利は１８人目だった。メジャー１年目の昨季は６月から右肩痛で約３か月の離脱を経験。今季は日程に余裕のある序盤は中６日、５月上旬からはオールスターブレイクを除いて中５日で先発してきたが、今回は中７日。「由伸に一日多く休養を与えたかった」とロバーツ監督は説明しており、疲労面などを考慮した格好だ。今季はこの日まで２２試合で１０勝７敗、リーグ４位の防御率２・５１でサイ・ヤング賞候補にも挙がる新エース。敵地では１２試合で７勝３敗、防御率１・６３（１０日終了時点）と好投が続いていたが、この日は序盤から苦しい投球となった。