通販サイト「DOLKSTATION」にて「『学園アイドルマスター』篠澤 広 キャストドール」3次受注が8月12日19時より開始
【「学園アイドルマスター」篠澤 広 キャストドール】 8月12日19時より3次受注開始 2026年12月頃より順次発送予定 価格：148,500円（送料別）
(C)THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
DOLKは、キャストドール「『学園アイドルマスター』篠澤 広 キャストドール」を通販サイト「DOLKSTATION」にて8月12日19時より3次受注を開始する。価格は148,500円。お届け時期は2026年12月頃より順次発送予定。なお、製造状況により前後する。
本商品はアイドル育成シミュレーション「学園アイドルマスター」より篠澤 広をキャストドールで立体化したもの。レジン素材による滑らかで透明感のある質感に、緻密な造形と繊細なメイク、ドールボディは篠澤 広ならではの繊細なプロポーションを忠実に再現した完全オリジナル設計となっている。
大人びたシャープな輪郭と、あどけなさの残る表情を絶妙なバランスで両立させたヘッド造形。美しいグラデーションが施されたウィッグや、刺繍や加工が丁寧に施された衣装が縁取る線の細いシルエットとなっている。
【お知らせ】- DOLK (@DOLKSTATION) August 9, 2025
『学園アイドルマスター』篠澤 広 キャストドール
待望の三次受注は、8/12(火曜)19時より開始決定です！
三次ぺージ➡https://t.co/O5p6rv2ma5
三次受注の期間中でも予定数に達した時点で受付終了のため、気になる方はお早めに！どうぞお見逃しなく。 pic.twitter.com/MyhWpl7SY7
(C)DOLK