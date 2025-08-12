12日午前11時すぎ、気象台は大雨と落雷、突風に関する気象情報を発表しました。



福岡県と佐賀県では、12日夕方にかけて、土砂災害に厳重に警戒してください。また、12日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。



対馬海峡に停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。



このため、福岡県では、12日昼過ぎから夕方にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。これまでの記録的な大雨の影響により、土砂災害の危険度が高まっている所では、少しの雨でも土砂災害が発生する可能性があります。





佐賀県では、12日昼過ぎから夕方にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。これまでの大雨で地盤が緩んでいる所があり、少しの雨でも土砂災害が発生する恐れがあります。福岡県では、降り始めからの降水量が600ミリを超えている所があります。9日午前3時の降り始めから12日午前10時までの降水量、アメダスによる速報値は、次の通りです。■福岡県宗像611.0ミリ八幡西区鷹の巣427.5ミリ小倉南区東谷427.5ミリ福岡市小呂島424.5ミリ行橋363.5ミリ■佐賀県鳥栖306.0ミリ佐賀空港213.0ミリ佐賀市北山211.0ミリ嬉野205.0ミリ12日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。■福岡県福岡地方30ミリ北九州地方30ミリ筑豊地方30ミリ筑後地方30ミリ■佐賀県南部30ミリ北部30ミリ※1時間降水量の目安△30ミリ以上～50ミリ未満（激しい雨）バケツをひっくり返したように降る・道路が川のようになる高速走行時に車輪と路面の間に水膜ができブレーキが効かなくなる（ハイドロプレーニング現象）12日正午から13日正午までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。■福岡県福岡地方50ミリ北九州地方50ミリ筑豊地方50ミリ筑後地方50ミリ■佐賀県南部60ミリ北部60ミリ今後、発表される警報や注意報、気象情報に留意してください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては「気象庁ホームページ」などを確認してください。