農薬散布用ヘリコプターの価格がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】シャープなデザインの産業用無人ヘリコプター「FAZER R」

「田んぼの農薬散布が始まった 去年はドローンだったんだけど 今年はヤマハのヘリ(本体価額12,430,000円）」と件のヘリコプターの飛行風景を紹介したのはねこねこさん（@iUCCXndyEli4Lkx）。



ヤマハ発動機から発売されている産業用無人ヘリコプター「FAZER R」。全長3665mm、全幅770mm全高1078mmと小型な上に、高品質な散布性能を実現するために高い作業効率と安全への配慮を追求したという最新機だが、この1200万円超えという価格設定には驚きだ。



ねこねこさんにお話を聞いた。



ーー今回撮影された場所は？



ねこねこ：栃木県日光市です。



ーーこのヘリコプター導入について。



ねこねこ：費用や委託など市もいろいろあるのかな？という感じです。



ーー投稿に大きな反響がありました。



ねこねこ：自分のフォロワーさんにこんなことがあったよ的な軽いポストでした。正直反響には驚いてます。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「うちの方ではラジコンヘリの価格高すぎで更新できず、 これからはドローンで対応していくとのこと。 ラジコンヘリはエンジンなのでパワーが有って 広域散布には便利らしいですが、操縦士の確保も難しくて断念とか。。。」

「なるほど、ドローンは バッテリー駆動だけどコイツはガソリン駆動だから稼働時間が長持ちするんだ。アメリカとかの大規模の農場向けかな？」

「ドローンでダメだった理由はなんなんやろか…… ヘリより安定するし楽ちんなような気がするんどけども」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



令和の米騒動では莫大なコストがかかる稲作農家についても話題になった。機材の性能向上はもちろん好ましいが、価格のほうももう少し控えめになってくれればと思うのだが。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）