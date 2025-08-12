◇第107回全国高校野球選手権第7日 2回戦 岡山学芸館 3―0 松商学園（2025年8月12日 甲子園）

2年連続4回目出場の岡山学芸館が松商学園（長野）を破り、2年連続、出場3大会連続となる初戦突破を果たした。

県大会の準々決勝から3試合続けて相手左腕を攻略した左打者6人の打線が、松商学園先発左腕の加藤高慎（3年）を序盤にとらえた。敵失で出塁した1番・明楽大瑶（3年）は二盗に失敗したが、1死から中前打の2番・藤原颯太（2年）がディレードスチール。2死二塁から4番・繁光広翔（2年）の左翼線適時打で先制した。この回の追加点はならなかったものの、さらに重盗を決めるなど足で揺さぶった。3回には1死一、三塁から一塁走者の繁光が二盗。相手捕手の悪送球を誘って2点目を挙げた。

最速140キロ左腕の先発・青中陽希（3年）は1回から5回まで毎回得点圏に走者を背負ったものの、要所を締める粘りの投球。打線は8回1死一、三塁から5番・山田涼（3年）のスクイズで貴重な3点目を挙げ、青中は6安打4四死球ながら完封勝利をマークした。

岡山学芸館は甲子園初勝利をマークした19年は2回戦からの登場で1勝、昨年は2勝したが、いずれも3回戦で敗れた。3度目のチャレンジとなる3回戦では23年選抜優勝校の山梨学院に挑む。