BCG前に「すごい仕上がり」赤ちゃんのムッチムチな腕に8000いいね「最高」「たまらん…」【ママリ】

【BCG前の腕】むちむちマッチョすぎる赤ちゃんに8000いいね！

ぴぃ☺︎R5.9🎀(@pienpien0506)さんの投稿した頼もしい1枚です。赤ちゃん＝むちむちというイメージもありますが、実際は成長に個人差がありますよね。





ぴぃさんの娘さんは、どちらかと言えばむちむちタイプ。ちぎりパンのような腕が何ともかわいらしいのですが、二の腕を見ると盛り上がりまるで屈強な筋肉の持ち主かのよう…。ある日、BCGの予防接種前に腕の写真を撮ってみると、そこに写っていたのは、なんともかわいい姿でした。

©︎pienpien0506

今日はBCG💉

きれいなむちむち腕、今日で最後…🥲

ムチムチとしたちぎりパンのような腕が、とても愛らしいですよね。そして、まるで厳しい筋トレを重ねたようなマッチョ感がお見事です。予防接種前にきれいな腕を写真に残そうと思ったそうですが、意図せずマッチョな写真が撮れたというのが面白いですよね。



この投稿に「すごい！マッチョに見える！」「選ばれし赤ちゃん」というリプライがついていました。他にも「ちぎりぱんみたいでおいしそう！」という声も。きめの細かいお肌がツヤツヤとして、まるで焼きたてのちぎりパンですよね。



この写真を見ただけで、赤ちゃんのかわいさに癒やされてしまうから不思議。赤ちゃんの癒やしパワーをひしひしと感じる、かわいい投稿でしたね。

3歳が食事で悩み？「大きくなっちゃう」発言の理由に8万いいね

いちご/3歳🎀←登園渋り完了。将来の夢は海賊。(@ichigo_SandM)さんの投稿です。子どもの成長は親にとって何よりの幸福です。



身体が大きくなると重たくなり、抱っこをするのも一苦労でしょう。しかし、わが子を抱っこできるのは、ほんのひととき。そう思うとさみしいですが、成長していくわが子を見るのは、とてもうれしいですよね。



いちごさんも、育児を幸せに思うママの一人。ある日、食欲のないわが子が心配になりますが…？

夕飯の時、娘が少し思い詰めたような顔で、少し食べた後にお箸を置いて、「…ごちしょーさま」と言うので、「どうした？具合悪い？」と聞いたら、

「大きくなっちゃうから…」

と。

いやいや！太る心配は早すぎるでしょ！😆と笑い飛ばしたら、娘は泣きそうな顔。



「だってママ…。これ以上大きくなったら、抱っこできなくなるねぇって言ってたから。娘ちゃん…まだ抱っこがしたいの。じゅっとじゅっと、起きても、保育園も、おむかえも、ごはんも、おふろも、じゅーっとママと一緒がいいの。ママと抱っこがいいの…」

だそうです泣いた。



ママだってずーーーっと一緒がいいよ！！😭

でもご飯は食べよ！？

いつまでも抱っこをしてほしいから、大きくなりたくないと言い出した娘さん、とてもかわいらしいですよね。親としてはしっかりご飯を食べて、すくすく成長をしてほしいですが、いつまでも抱っこしてほしいお子さんの気持ちも理解できます。



この投稿に「しっかり食べて、元気に大きくなってね」「何歳でも抱きしめてあげる！」などのリプライが寄せられました。仲良し親子のエピソードに、胸が温まる投稿でした。

金曜夜に娘とおしゃべり、尊い時間に5.5万いいね

たぬポンド(@tan_uk_ijiru)さんの投稿です。子どもが小さいうちは、寝かしつけに苦労することもあるでしょう。成長とともに寝かしつけは必要なくなりますが、時には子どもと一緒にお布団に入りたくなることはありませんか？



ある金曜日の夜、娘さんと久しぶりに同じベッドで寝て話をしたそう。「眠たくなってきた」と言う娘さんにかけた言葉と、娘さんの反応が幸せにあふれたものでした。

金曜の夜だし、遅くまでおしゃべりしようって娘と久しぶりに同じベッドで寝て、話盛り上がってきたところで「眠たくなってきた」と娘がいうので「いやだ！寝ないで！まだおしゃべりする！」って彼女が3歳の頃よく言ってたことを私が真似して言ったら「うふふ、ふふ」と娘、笑いながら寝た。

金曜日の夜、娘さんとじっくりおしゃべりすることにしたという、たぬポンドさん。それだけでもすてきなのに「眠くなった」という娘さんに、幼いころの娘さんの真似をして駄々をこねてみたといいます。その言葉に笑いながら寝たという娘さんは、さぞ幸せな気持ちで眠りについたのでしょうね。



この投稿には「尊い時間」「私もそうやって眠りたい」「幸せですね」というリプライがついていました。いつかは親離れ、子離れのときがくるものの、時には時間を忘れて話をしたり笑ったりする時間も必要ですよね。



親子の関係はさまざまだと思いますが、長いおしゃべりを楽しむたぬポンドさんと娘さんの関係性は、すばらしいように思えます。読むだけでも心がホカホカするような、温かいエピソードでしたね。

