°Â¤á¤°¤ß¡¢²Æì²ÈÂ²Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ìµó¸ø³«¡¡¥¬¥é¥¹ÂÎ¸³¤ä¾®¤µ¤ÊÆú¤Ê¤É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÇåºÎï¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Â¤á¤°¤ß¡Ê43¡Ë¤¬¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤¿²ÆìÎ¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô¸ø³«¡£¥½¡¼¥¤½¤Ð¤ä¥¬¥é¥¹ÂÎ¸³¡¢¾®¤µ¤ÊÆú¤Ê¤É¡¢²Æ¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤°¤ß¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û10ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦»í²Î¤Á¤ã¤ó¤È1ºÐ¤Î¼¡½÷¡¦Ë¨²Î¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿°Â¤á¤°¤ß
¡¡¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö²Æì¤Î¼Ì¿¿¿§¡¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢10ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦»í²Î¡Ê¤¦¤¿¡Ë¤Á¤ã¤ó¡¢1ºÐ¤Î¼¡½÷¡¦Ë¨²Î¡Ê¤â¤«¡Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¶õ¹Á3¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¤ò¶î¤±¤ë¼¡½÷¤Î¸å¤í»Ñ¡¢¥¬¥é¥¹¹©Ë¼¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÄ¹½÷¡¢²ÆìÌ¾Êª¤Î¥½¡¼¥¤½¤Ð¡¢Î¹Àè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÆú¤Ê¤É¤ò°ìµó¤Ë¾Ò²ð¡£¡Ö7·î8·î¤È¿§¡¹¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ï¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤¿¤é¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÇåºÎï¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²Æ¸«¤Ä¤±¤¿¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¤²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤Ê¤É²¹¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Â¤Ï2011Ç¯12·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÅìµ®Çî¤È·ëº§¡£2015Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢2024Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û10ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦»í²Î¤Á¤ã¤ó¤È1ºÐ¤Î¼¡½÷¡¦Ë¨²Î¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿°Â¤á¤°¤ß
¡¡¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö²Æì¤Î¼Ì¿¿¿§¡¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢10ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦»í²Î¡Ê¤¦¤¿¡Ë¤Á¤ã¤ó¡¢1ºÐ¤Î¼¡½÷¡¦Ë¨²Î¡Ê¤â¤«¡Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¶õ¹Á3¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¤ò¶î¤±¤ë¼¡½÷¤Î¸å¤í»Ñ¡¢¥¬¥é¥¹¹©Ë¼¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÄ¹½÷¡¢²ÆìÌ¾Êª¤Î¥½¡¼¥¤½¤Ð¡¢Î¹Àè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÆú¤Ê¤É¤ò°ìµó¤Ë¾Ò²ð¡£¡Ö7·î8·î¤È¿§¡¹¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ï¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤¿¤é¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÇåºÎï¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²Æ¸«¤Ä¤±¤¿¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¤²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤Ê¤É²¹¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Â¤Ï2011Ç¯12·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÅìµ®Çî¤È·ëº§¡£2015Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢2024Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£