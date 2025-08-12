808 Lite Tiago Lemos x Roland

ローランドとニューバランスがコラボ。スケートボード・ライン「ニューバランス ヌメリック」より、スニーカー「808 Lite Tiago Lemos x Roland」を発売した。価格は19,800円。

コラボモデルは、ブラジルのトップ・スケーターTiago Lemos(ティアゴ・レモス)のシグネチャー・シューズ“808”をベースに、ローランドのリズムマシン「TR-808」の特徴的な色彩をデザインに取り入れたスニーカー。2024年に続く第二弾。

2025年バージョンでは、前回のデザインを踏襲しつつ、重量を64グラム軽量化した「808 Lite」へアップデートされている。

着用イメージ

808 Liteは、着地時の衝撃を緩和するクッション性を提供するために、フルレングスの“ABZORB”ミッドソールを搭載。スケートボーダーのために必要なNBランニングの最新技術を採用し、「抜群のサポート力と衝撃から足を守るTiagoの美学を体現したモデル」となる。フィードバックを元に従来の“808”から軽量化と程よいフレックスを兼ね備えた。

コラボデザインのモチーフとなっているTR-808は、ローランドが1980年に発売した、世界で初めて1曲分のリズムを自由に制作することを実現したリズムマシン。重厚なバスドラムの低音や独特なグルーブ感などが評価され、’80年代以降のヒップホップやハウス、テクノなどのジャンルでは欠かせないサウンドとして、数多くのアーティストの作品に使用された。

TR-808