よく当たると大評判！　中津川りえの〈傾斜宮占い〉　全体運・対人運　8/12〜9/11

1998年に『婦人公論』に初登場した「傾斜宮占い」。以来、「ズバリ言い当てている」「日々の道しるべとして頼りにしている」と熱烈な支持を集めてきました。人間の本質を鋭く見抜くのはもちろん、具体的な行動の指針を示してくれるので、家族、社会とかかわりながら自分らしい生き方を模索する大人の女性にぴったり。晴れの日、曇りの日、雨の日があるように、人生の好調、不調のリズムも天の導きによって巡ります。運気の流れを読み解いて、日々を充実させましょう。

中津川流傾斜宮占いとは

人間の生年・生月日を五行と九方位に分類、組み合わせて生じた9種類の傾斜をシンボル化したものが九つの傾斜宮。これに中国の古典『易経』を加味したのが中津川流傾斜宮です。

あなたの傾斜宮は？

生年（ヨコ列・T=大正、S=昭和、H=平成／生年が表にない場合は、この配列にしたがって当てはめてください。T7はS2の列に、H12はT8の列になります）と、生月日（タテ列）の交わったところがあなたの傾斜宮です。

例：昭和43年10月1日生まれの傾斜宮は「乾宮」

8月12日〜9月11日の全体運・対人運

中津川りえ（なかつがわ・りえ）

占い師。1998年に「傾斜宮占い」を『婦人公論』に発表、以来熱烈な支持を集めている。最新刊『幸せガイドブック傾斜宮占い』（中公文庫）が発売中。「音読で喉の健康を維持しています。音訳ボランティア養成講座を受けたことを思い出しました」

全体運

「水道の蛇口をひねる」絵。水を止めたり、出したり、自由に水の量を調節できる。心の持ちようで現在の状況を変えられる時。過去や古い考え、周りの思惑に囚われず自由に行動して。

対人運

細く長く。頻繁に会わずともよし。仲がよくても相手をより理解するために間隔をあけ、風通しよく。義理のつき合いはパス。家族とは調整し、足並みを揃える。介護は休み休みで。近隣とは控えめに。

全体運

「高山植物を愛でる」絵。8月は登りできついが、高山帯へ着いた9月は散策を楽しむ余裕がある。好きなことに打ち込み、精神的に充実した日々を送ろう。

対人運

気の合う少数の人と交流。山へ登るような時ゆえ、去る者は追わず、面倒な義理の交際には終止符を。家族とは内々でイベント開催。介護は頑張らない。近隣とは当たり障りなく。

全体運

「朝日と夕日」の絵。8月は朝日のように活発に振る舞う。9月は夕日のように穏やかに。気持ちをガラリと変えて過ごす。また切り替え時でもあるので、やりたいことや計画に着手、9月に決着をつけよう。

対人運

8月は幅広く交流。提案されたら受け入れる。返事を求められたらイエス。9月は守る態勢で。家族とは用を早く済ませ、後はのんびり。介護は工夫して。近隣とはそれなりで。

全体運

「波しぶき」の絵。8月はしぶきが飛ぶように、四方八方に手広く。後回しにしていたこと、中断していたことがあるなら再開して。もし9月になっても手つかずなら、しぶきが蒸発してしまった証拠。さっぱり忘れよう。過去は思い煩わずに。

対人運

場の雰囲気に合わせて対応を。深入りせず、先の約束もせず、ソツなくつき合う。家族とはあっさりと。介護は全体に目配りしながら。近隣とは干渉しない。礼儀正しく。

全体運

「菊花展で受賞する」絵。あなたが咲かせた見事な菊。恵みの時だから、いい意味で欲張って。夢を叶えよう。8月は決断して吉。9月は実現させる方法を本格的に考えて着手する。

対人運

交流の輪の中心にいて、尊敬される存在。もし関係に変化が生じたらそれなりで。後ろは振り向かない。ほかにも吉の交流が待っている。家族とは思い出に残るイベントを。介護は誠実に向き合う。近隣とはゆるやかに。

全体運

「地道に研究する」絵。目標に向かってひたすら努力する時で、実力がつくチャンス。本物志向が吉ゆえ、いい加減なところで妥協せずに。また謙遜しすぎは×。もっと自信を持とう。

対人運

文化や芸術面に目を向けて。心豊かな交流が待っている。活発に動き回るより、座学や静かなイメージのつき合いを。家族とは細かく話し合っていっそう絆を深める。介護はかゆい所に手が届くよう心がけて。近隣とはいつも通りが吉。

全体運

「卵」の絵。卵から恐竜が生まれるかもしれない。ワクワクすることがいっぱい。期待しながら過ごして。8月はチャレンジ精神を発揮。9月は卵を落としてしまわぬよう、ついうっかりを警戒する。

対人運

8月は好奇心旺盛に。楽しく愉快に盛り上がって。決めたことがあるなら即実行を。9月は口が滑ってしまいがち、失言に注意。家族とは話す機会を多く。介護は腰を痛めぬよう気をつけて。近隣とはアバウトで。

全体運

「地震、雷、火事、親父」の絵。賑やかでうるさい。想定外のことが突然起きるかもしれず、先が読めない。前もって準備するより、とっさの対応や瞬発力を鍛えておこう。結果はすべて吉に。一件落着するはず。

対人運

予定は未定、先が見えにくい時だが、思わぬ出会いもある。ハプニングを楽しむくらいの気持ちで。家族とは丸ごと受け入れる。介護は相手に合わせて。近隣とはマイペース。

全体運

「村はずれのお地蔵さま」の絵。そこを動かず、通る人々や旅人を見守ってあげなさい。お地蔵さまが歩きだしては目印がなくなってしまう。石のお地蔵さまだから頑丈、どんなに立っていても疲れない。ひたすら根気よく過ごす時。

対人運

人気あり。もっぱら聞き役で。だがアドバイスや知恵も求められる時ゆえ、声をかけられたらつき合いよく。家族とは平常心で。介護はスケジュールを調整しながら。近隣とは淡々と。

