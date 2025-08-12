ビジネスリュックもファン付きに進化！ 背中に風を送り込んでムレを防げる製品が登場
サンワサプライは8月8日、ビジネス向けリュック（バックパック）の新製品「200-BAGBPFAN1」を発表した。底面に2つの大型ファンを搭載し、風を背中全体に放出して蒸れを防いでくれる。実売価格は18,900円で、すでに販売中。
ビジネス向けリュックもファン付きの時代に！
25Lの容量を持ち、A4ファイルやノートPCも収納できるビジネスリュック。底面に吸気用の大型ファン2つを搭載し、背中部分に空いた穴に風を送り込む構造を持っており、炎天下でも快適さを保てる。見た目は一般的なビジネス向けリュックと変わりない。
見た目は一般的なビジネス向けリュックと変わりない
背中の部分に空気を送り出す穴を搭載
2つの大型ファンで外の空気を吸って背中に送り出す
電源は、手持ちのモバイルバッテリー（USB-A接続、5V/2.1A以上を推奨）を用いる。ファンを取り外してカバーを取り換えれば、通常のリュックとして使える。
電源はモバイルバッテリーを用いる。モバイルバッテリー自体は別売となる
ファンの操作は肩の部分にあるスイッチで操作できる
本体サイズは約32×49×16cm、重さはファン込みで約1,550g。
