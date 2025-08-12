12日（火）北陸や東北南部で雨が強まり、土砂災害に警戒が必要です。

＜12日（火）の天気＞

前線が日本海沿岸から東北南部にのびて、前線上を低気圧が進んでいます。午後は北陸や東北南部を中心に激しい雨が降り、局地的な大雨になるおそれがあります。

特に低気圧が近づく北陸能登地方には発達した雨雲がかかり、危険な降り方になる予想です。これまでの大雨ですでに地盤がゆるんでいるため、短い時間の雨でも土砂災害が起こりやすくなります。

また、記録的な大雨となった九州では、雨がやんでも時間差で斜面が崩れてくるおそれがありますので、警戒を続けてください。

●予想24時間降水量

（13日（水）朝まで、多いところ）

北陸、東海（岐阜県中心） 100ミリ

そのほかも雲が多く、雨が降ったりやんだりする見込みです。北海道や東北北部は日差しがありますが、にわか雨にご注意ください。

＜台風情報＞

台風11号は午前9時現在、沖縄の南にあります。13日（水）にかけて暴風域を伴って沖縄先島諸島の南海上を進む予想です。沖縄では本島地方を含め、12日（火）から風が強まり波が高くなりそうです。海のレジャーは十分注意してください。

＜予想最高気温（前日差）＞

札幌 29℃（-2）

仙台 28℃（-4）

新潟 26℃（-4）

東京 32℃（＋3）

名古屋 32℃（＋3）

大阪 33℃（＋1）

鳥取 30℃（＋1）

高知 33℃（＋4）

福岡 32℃（＋2）

鹿児島 34℃（＋2）

蒸し暑くなりますので、意識して水分をとるようにしましょう。

＜週間予報＞

13日（水）は天気が回復して、日中は広い範囲で日差しが届くでしょう。山沿いを中心に天気の急変には注意が必要です。その後も晴れる日が多く、暑さが復活する見込みです。

西日本を中心に35℃以上の猛暑日が多くなるでしょう。熱帯夜も続きますので、一日を通して熱中症に気をつけてください。