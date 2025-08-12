よく当たると大評判！　中津川りえの〈傾斜宮占い〉　金運・健康運・ラッキーカラー　8/12〜9/11

1998年に『婦人公論』に初登場した「傾斜宮占い」。以来、「ズバリ言い当てている」「日々の道しるべとして頼りにしている」と熱烈な支持を集めてきました。人間の本質を鋭く見抜くのはもちろん、具体的な行動の指針を示してくれるので、家族、社会とかかわりながら自分らしい生き方を模索する大人の女性にぴったり。晴れの日、曇りの日、雨の日があるように、人生の好調、不調のリズムも天の導きによって巡ります。運気の流れを読み解いて、日々を充実させましょう。

中津川流傾斜宮占いとは

人間の生年・生月日を五行と九方位に分類、組み合わせて生じた9種類の傾斜をシンボル化したものが九つの傾斜宮。これに中国の古典『易経』を加味したのが中津川流傾斜宮です。

あなたの傾斜宮は？

生年（ヨコ列・T=大正、S=昭和、H=平成／生年が表にない場合は、この配列にしたがって当てはめてください。T7はS2の列に、H12はT8の列になります）と、生月日（タテ列）の交わったところがあなたの傾斜宮です。

例：昭和43年10月1日生まれの傾斜宮は「乾宮」

8月12日〜9月11日の金運・健康運

中津川りえ（なかつがわ・りえ）

占い師。1998年に「傾斜宮占い」を『婦人公論』に発表、以来熱烈な支持を集めている。最新刊『幸せガイドブック傾斜宮占い』（中公文庫）が発売中。「音読で喉の健康を維持しています。音訳ボランティア養成講座を受けたことを思い出しました」

健康運

規則正しく。だが無理はしない。食事の時間や量は融通を利かせて。睡眠時間も食事量も、1日の合計が一定量になればOKとする。9月は夏バテに注意。

金運

8月はお金も節水モードで。こまめに節約すると結構な額になる。9月は買うか迷ったらいったん冷却期間を置いて。投機は勧められても×。

座右の銘

自分の人生の主役は自分。



ラッキーグッズ

物差し、体重計、温度計など目盛りがついたもの。



開運お洒落

デザインはシンプルでも、縫製が丁寧な服。



ラッキー色

モノトーン。



吉方位

8月なし。9月上、下。

健康運

疲れやすい時。省エネモードで休みつつ暮らす。8月は大きな物は持たない、重い掃除機や家電類は使わない、力仕事は誰かに頼むか後日に。旅は荷物を軽く。9月は夏バテ解消を。肩や腰などの関節を痛めぬよう。ベッドから落ちるなど就寝中のトラブルに注意。

金運

多岐にわたり少額の出費が増えるが、何とか予算内で収めて。預貯金を解約しては×。9月は七分目で我慢を。やりくりが利くものの使い切ってはいけない。余力を残して。

座右の銘

苦あれば楽あり。



ラッキーグッズ

ハンガー。楽器。



開運お洒落

カールした髪。



ラッキー色

オレンジ、薄紫。



吉方位

8月なし。9月南、西。

健康運

8月と9月、前半と後半で体調の差が大きいのでダウンせぬよう。日焼け止めや傘、帽子で厳重に日差しを避けて。室内にいても紫外線対策を。9月は睡眠時間を長めに。眠れなかったら横になるだけでもいい。

金運

8月は生きた使い方ができる。自分の将来に投資するつもりで使って吉。9月は財布が夏やせ状態、貯蓄を増やすより出費を減らす。少額がたびたび出ていきやすい、計画的に節約を。

座右の銘

前半は動、後半は静。



ラッキーグッズ

新しい電池。



開運お洒落

公と私、平日と休日ではっきりムードを変える。



ラッキー色

黄、ベージュ。



吉方位

8月なし。9月南、上、下。

健康運

夏バテか一時的な虚弱体質に。こういう時は気力がモノを言う。自分で自分に気合を入れて。就寝時も、さあ寝るぞと思って横になる。開運食は具だくさんの麺類。運動は軽めに。

金運

財布の紐を両手で握りしめていよう。何となく使ってしまう恐れが。自分のためではなく人のために使ってしまう心配も。寄付や奢るのは×。増やすより減らさない努力を。

座右の銘

一期一会。



ラッキーグッズ

シャボン玉。渦巻きか水玉模様のタオルやハンカチ。



開運お洒落

清楚に。石鹸の香り。



ラッキー色

パープル。



吉方位

8月なし。9月上、下。

健康運

8月は基礎体力があるが、高血圧や脂質異常症、肥満に注意。油分の多い食事や高カロリーの間食は控えめに。9月は筋トレをしたりマッサージを受けたり、体のケアを。機会があれば健康診断を。

金運

大黒さまの袋に金貨が詰まっている状態。わが家の財産リストを作ろう。今後の生活費を見積もったり貯蓄計画を立てたり、試算する時。現実には預貯金に手をつけずに。

座右の銘

トップを目指す。心身とも豊かに。



ラッキーグッズ

賞状やトロフィー。



開運お洒落

一点豪華主義。



ラッキー色

ワインレッド。



吉方位

8月なし。9月南、上、下。

健康運

基本的に堅調。不調を見逃していないか自分の体に敏感に向き合って。こまめな水分補給はもちろん、血液の循環をよく。ふくらはぎを丁寧に揉むと効果的。開運食は納豆、豆腐。

金運

水面下で脈々と流れている金運なので、静かに育てよう。生活費は心配なし。売買や解約、新規契約などはできるだけ控えて。他人にお金の話はしない。

座右の銘

粘る。



ラッキーグッズ

安全ピンや洗濯ばさみなど物を留める道具。



開運お洒落

綿100パーセントの服。



ラッキー色

ブラウン。



吉方位

8月なし。9月南。

健康運

蓄積疲労が心配。また下半身に弱みが。現在の体重を維持し、血圧も測って。滑らぬよう足元に注意。筋トレは脚中心に。気のゆるみが事故やケガのもと、神経をピンと張って乗り切ろう。

金運

8月は全項目で出入りとも賑やか、混乱せぬようまめに計算するとスムーズ。9月はポイントを絞って使う。わが家の宝物や高価な器などを落とさぬよう、壊さぬよう。

座右の銘

油断大敵。



ラッキーグッズ

木目込み人形。



開運お洒落

8月花柄。9月無地。



ラッキー色

ピンク系。

吉方位

8月なし。9月南、上、下。

健康運

8月は睡眠不足になりがち。9月に不足分を取り戻すつもりで多めに寝る。食はいただき物が重宝する。新鮮な野菜をたっぷりと。過去の病気がぶり返さぬよう気をつけて。各種のアレルギーに注意。とくにアクセサリー類の金属アレルギーを警戒して。

金運

8月は予定外の出費に備えて臨時費を多めにプール。衝動買いしたものが案外当たる時なので、それもまたよし。9月は一転、節約モードで。

座右の銘

臨機応変に。



ラッキーグッズ

貯金箱。花火。



開運お洒落

総柄の服。もらった服やアクセサリーをつける。



ラッキー色

シルバー。



吉方位

8月なし。9月上、下。

健康運

雨風に耐える気力・体力はあるものの、夏は厳しい。日焼け止めや傘、サングラス、帽子を総動員して日差しを防いで。十分に水分補給を。8月はガッツリ系のメニュー、9月は消化のいいものを淡白な味つけで。

金運

細かく丁寧に計算して。貯まるスピードが速まる。大まかでも不動産情報を知ると、間接的な金運強化に。

座右の銘

忍の一字。お疲れさま。



ラッキーグッズ

土製の素朴な玩具。風鈴。



開運お洒落

上下同色。



ラッキー色

黄、グリーン。



吉方位

8月なし。9月南。

