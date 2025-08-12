【お姉ちゃんの呪縛】「大したことない！子どもじみてる！」私の気持ち無視＜第15話＞#4コマ母道場
「きょうだい」におけるそれぞれの立場とは不思議なものです。自分で決めることができないのに、勝手に役割を押し付けられてしまった経験、ありませんか？ それに納得できないまま大人になってしまったら……？ 今回は「お姉ちゃんだから」という言葉を受け入れてきた女性が、「ママ」になることで自分の本当の気持ちに気付いていくお話です。
第15話 ミカコの気持ち：あなた、お姉ちゃんでしょ？
【編集部コメント】
もう、母娘揃って救いようがないですね。傷ついている人に対して「それくらいで」とか「お姉ちゃんでしょ」とか……。かつてキョウカさんのものを勝手にいたずらして怒られて泣いていたミカコさんに「そこに置いておくのがいけない」と怒ったときと、実母さんの思考回路はまったく変わっていないのです。姉は妹が何をしても我慢するべき。その裏で姉の我慢があるから妹が自由でいられることに、思いを馳せることもしないのです。大人になっても「お姉ちゃんだから」と言われることになろうとは……。キョウカさんの反応が気になりますね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵
