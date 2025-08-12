¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï23Ç¯¤Ö¤ê! Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡Ö¤ß¤ó¥Ñ¥Á¡¦¥¹¥í¥µ¥ß2025¡×³«ºÅ
ÆüËÜÍ·µ»µ¡¹©¶ÈÁÈ¹ç(Æü¹©ÁÈ)¤ÈÆüËÜÅÅÆ°¼°Í·µ»µ¡¹©¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç(ÆüÅÅ¶¨)¤Ï¡¢2025Ç¯8·î9Æü(ÅÚ)¤Ë¡¢"Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×"¤È¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¥µ¥ß¥Ã¥È2025(¤ß¤ó¥Ñ¥Á¡¦¥¹¥í¥µ¥ß2025)¡×¤ò¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ÄÊÌ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Õ¥§¥¹¡×(Æü¹©ÁÈ¼çºÅ)¤È¡Ö¥Ñ¥Á¥¹¥í¥µ¥ß¥Ã¥È¡×(ÆüÅÅ¶¨¼çºÅ)¤òÅý¹ç¤·¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ºÇ¿·¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¤È¥Ñ¥Á¥¹¥í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2002Ç¯¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í»º¶È¥Õ¥§¥¢2002¡×°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë23Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«Ëë¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥¹È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüÅÅ¶¨¤Î¾®ÎÓÍ§ÌéÍý»öÄ¹¤ÈÆü¹©ÁÈ¤Îâº¾ºÉûÍý»öÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¤·³«²ñ¤Î°§»¢¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÆüÅÅ¶¨¤Î¾®ÎÓÍ§ÌéÍý»öÄ¹(º¸)¤ÈÆü¹©ÁÈ¤Îâº¾ºÉûÍý»öÄ¹(±¦)
¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤¬¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢Î¾ÎØ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍ·µ»¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¾®ÎÓÍý»öÄ¹¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÍ·µ»À¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ñ¥Á¥¹¥í¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥ê¥¬¡¼µ¡¤ÎÉáµÚ¤³¤½¤¬¡Ö´ûÂ¸¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÎ¥È¿¤òËÉ¤®¡¢¤µ¤é¤ËµÙÌ²¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¸Æ¤ÓÌá¤·¡¢¤½¤·¤Æ¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë·Ò¤¬¤ë¡×¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥ê¥¬¡¼µ¡¤ÎÇ§ÃÎÉÔÂ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÎ¸³¤·¡¢Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤À¤Ã¤¿¤é¥Û¡¼¥ë¤Ç¤âÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹âºÉûÍý»öÄ¹¤Ï¡¢ºÇ¿·µ¡¼ï¡¢Ì¤Íè·¿¤ÎÍ·µ»µ¡¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Öº£¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡¢¡È¸½ºß¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤è¤ê¥Ñ¥Á¥¹¥í¤Î¤Û¤¦¤¬¸µµ¤¡É¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¥Ñ¥Á¥¹¥í¤È¤È¤â¤ËÎ¾ÎØ¤Ç¡¢¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥²¡¼¥àÀ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿µ¡¼ï¤Î³«È¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹¹ðÀëÅÁ¤äÁÊµá»Üºö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÀä¤¨¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¼¨º¶¤·¡¢¶È³¦¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍ·¤Ó¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¿´¤ò¸µµ¤¤Ë¡£¡×¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
ÆüÅÅ¶¨¤Î¾®ÎÓÍý»öÄ¹¤ÈÆü¹©ÁÈ¤ÎâºÉûÍý»öÄ¹¤Ë¤è¤ë°§»¢¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Ï¡¢½Ð±é¥²¥¹¥È¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÍµÅµ¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¥Ñ¥Á¡¦¥¹¥í¥µ¥ß2025¡×¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
(¼Ì¿¿º¸¤è¤ê)¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¡¢Ìð¸ý¿¿Î¤¡¢»³ËÜÍµÅµ¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüÅÅ¶¨¤Î¾®ÎÓÍý»öÄ¹¡¢Æü¹©ÁÈ¤ÎâºÉûÍý»öÄ¹¡¢ÅÐÃÅ¥²¥¹¥È¤Î4¿Í¤Ë¡¢Á´¹ñÍ·µ»µ¡¾¦¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤ÎÃæÂ¼¾»Í¦²ñÄ¹¤È²óÆ¹¼°Í·µ»µ¡¾¦¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÂç¶ÂÍµµÍý»öÄ¹¤ò²Ã¤¨¤¿8Ì¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³«Ëë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤È¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡û¡Ö¤ß¤ó¥Ñ¥Á¡¦¥¹¥í¥µ¥ß2025¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð
¡Ö¤ß¤ó¥Ñ¥Á¡¦¥¹¥í¥µ¥ß2025¡×¤Ï¡¢»îÂÇ¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢ÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸½Ìò¤Î¿Íµ¤µ¡¼ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ³ÆþÁ°¤ÎºÇ¿·µ¡¼ï¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥íÂæ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿»îÂÇ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢ÁíÀßÃÖÂæ¿ô¤¬Ìó200Âæ¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢³«Ëë¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖBluetooth¥¤¥ä¥Û¥ó¡õÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó Í·µ»µ¡¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¡£Í·µ»µ¡¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òBluetooth¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ë·Ò¤¤¤Ç¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¼¡À¤Âå»ÅÍÍ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥óÂÐ±þ¤Î¡ÖP¥¹¡¼¥Ñ¡¼³¤Êª¸ìIN²Æì6¡×
¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³°ìµåÆþº²¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ñ¥Á¥¹¥í°ìÂÇÆþº²¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢°ìµå¡¦°ìÂÇ¤ÇÂçÅö¤¿¤ê¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð³ÎÎ¨ÂÓ¤Ë±þ¤¸¤¿¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¡×¤ä¡Ö³ØÍ·Ï¢¥Ö¡¼¥¹¡×¡¢¡Ö¤ß¤ó¥Ñ¥Á¡¦¥¹¥í¥µ¥ß¤¯¤¸¡×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à
ÌÜ²¡¤·¶¥µ»¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡Ö³ØÍ·Ï¢¥Ö¡¼¥¹¡×
¤ß¤ó¥Ñ¥Á¡¦¥¹¥í¥µ¥ß¤¯¤¸
¡ÖÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ä¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¥é¥¤¥¿¡¼ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¼Âµ¡¤ÎÉôÉÊ¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥°¥Ã¥º¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ä²ÎÍØº×¡¢¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤Î¤Û¤«¡¢LT3.0¥×¥é¥¹¡¦BT(¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥ê¥¬¡¼)¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥¸¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿
