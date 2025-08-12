RSK

いよいよお盆シーズンが始まります。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【画像を見る】2025年お盆 いつどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□下り：8月9日(土)・8月10日(日)
□上り：8月11日(月・祝)・8月15日(金)・8月16日(土)

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【東日本】

【画像①②】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・館林IC→加須IC　加須IC付近　10キロ
〈下り〉
・川口JCT→久喜IC　久喜IC付近　25キロ
・久喜IC→館林IC　羽生PA付近　15キロ
・鹿沼IC→矢板IC　上河内SA付近　15キロ
・宇都宮IC→西那須野塩原IC　矢板北PA付近　15キロ

□常磐自動車道
〈下り〉
・谷田部IC→土浦北IC　土浦北IC付近　15キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　15キロ
〈下り〉
・大泉JCT→東松山IC　高坂SA付近　25キロ
・高崎IC→渋川伊香保IC　駒寄PA付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・狭山日高IC→八王子JCT　八王子JCT付近　30キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　15キロ
・入間IC→鶴ヶ島JCT　鶴ヶ島JCT付近　15キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　25キロ
・一宮御坂IC→大月JCT　笹子TN付近　10キロ
〈下り〉
・高井戸IC→相模湖IC　相模湖IC付近　45キロ

□京葉道路
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□長野自動車道
〈上り〉
・松本IC→岡谷IC　みどり湖PA付近　15キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
・御殿場JCT→大井松田IC　都夫良野TN付近　15キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ

「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【中部】

【画像③④】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道
〈上り〉
・土岐IC→恵那IC　屛風山PA付近　10キロ
〈下り〉
・恵那IC→土岐IC　土岐IC付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC　鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から　15キロ
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC　亀山PASIC付近　15キロ

□東海北陸自動車道
〈下り〉
・岐阜各務原IC→美濃IC　美濃IC付近　10キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・湾岸桑名IC→名港中央IC　飛鳥IC付近　10キロ

「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【関西】

【画像⑤～⑧】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　15キロ
〈下り〉
・蒲生SIC→栗東湖南IC　菩提寺PA付近　10キロ
・栗東IC→京都南IC　旧山科BS付近　20キロ

□新名神高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC　川西IC付近　10キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・久御山南IC→笠取IC　宇治TN付近 第二京阪道路から　10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□中国自動車道
〈上り〉
・神戸JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　10キロ
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT　宝塚東TN付近　10キロ

「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【九州】

【画像⑨⑩】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道
〈上り〉
・久留米IC→筑紫野IC　基山PA付近　10キロ
・みやま柳川IC→久留米IC　広川IC付近　10キロ
〈下り〉
・小倉南IC→宮田SIC　神田TN付近　10キロ
・鞍手IC→古賀IC　見坂峠付近　10キロ
・須恵SIC→鳥栖JCT　筑紫野IC先付近　10キロ

「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【東日本】

【画像⑪⑫】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□道東自動車道
〈上り〉
・十勝清水IC→夕張IC　穂別TN付近　15キロ

□東北自動車道
〈上り〉
・佐野藤岡IC→加須IC　加須IC付近　15キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC　上河内SA付近　10キロ
・那須IC→西那須野塩原IC　西那須野塩原IC付近　10キロ
〈下り〉
・川口JCT→久喜白岡JCT　岩槻IC付近　10キロ
・岩槻IC→久喜IC　久喜IC付近　10キロ

□常磐自動車道
〈上り〉
・谷和原IC→流山IC　柏IC付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　20キロ
・赤城IC→前橋IC　駒寄PA付近　10キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　20キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・青梅IC→八王子JCT　八王子JCT付近　20キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　15キロ
・入間IC→鶴ヶ島JCT　鶴ヶ島JCT付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　25キロ
・須玉IC→双葉JCT　双葉JCT付近　10キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　20キロ
・国立府中IC→相模湖IC　相模湖IC付近　20キロ

□京葉道路
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
・御殿場JCT→大井松田IC　都夫良野TN付近　15キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ

「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【中部】

【画像⑬～⑯】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道
〈下り〉
・恵那IC→土岐IC　土岐IC付近　20キロ

□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC　観音山TN付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・豊田上郷SIC→岡崎IC　岡崎IC付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC　鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から　15キロ
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC　亀山PASIC付近　15キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・湾岸桑名IC→名港中央IC　飛鳥IC付近　10キロ

「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【関西】

【画像⑰～⑲】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　15キロ
〈下り〉
・蒲生SIC→栗東湖南IC　菩提寺PA付近　10キロ
・草津JCT→京都南IC　旧山科BS付近　15キロ

□新名神高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC　川西IC付近　10キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・久御山南IC→笠取IC　宇治TN付近 第二京阪道路から　10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□中国自動車道
〈上り〉
・神戸JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　10キロ

「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【九州】

【画像⑳】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道
〈上り〉
・南関IC→久留米IC　広川IC付近　15キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【東日本】

【画像㉑】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・岩舟JCT→加須IC　加須IC付近　25キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC　上河内SA付近　15キロ
・白河IC→西那須野塩原IC　西那須野塩原IC付近　15キロ

□常磐自動車道
〈上り〉
・谷田部IC→流山IC　柏IC付近　15キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　30キロ
・赤城IC→前橋IC　駒寄PA付近　10キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　15キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・日の出IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
・圏央鶴ヶ島IC→入間IC　狭山PA付近　10キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　30キロ
・須玉IC→双葉JCT　双葉JCT付近　10キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　20キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　10キロ

□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□長野自動車道
〈上り〉
・松本IC→岡谷IC　岡谷IC付近　15キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　20キロ
・御殿場JCT→大井松田IC　都夫良野TN付近　15キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【中部】

【画像㉒㉓】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道
〈下り〉
・恵那IC→土岐IC　土岐IC付近　15キロ

□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC　観音山TN付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC　鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から　15キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・湾岸桑名IC→名港中央IC　飛鳥IC付近　10キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【関西】

【画像㉔～㉘】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　15キロ
〈下り〉
・蒲生SIC→栗東湖南IC　菩提寺PA付近　10キロ
・草津JCT→京都南IC　旧山科BS付近　15キロ

□新名神高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC　川西IC付近　15キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山南IC→笠取IC　宇治TN付近 第二京阪道路から　10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□中国自動車道
〈上り〉
・神戸三田IC→宝塚IC　宝塚西TN付近　15キロ
・三木JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近 山陽自動車道から　20キロ

□山陽自動車道
〈上り〉
・備前IC→播磨JCT　尼子山TN付近　15キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【中国・四国】

【画像㉙】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道
〈上り〉
・広島東IC→西条IC　八本松TN付近　10キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【九州】

【画像㉚㉛】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道
〈上り〉
・古賀IC→鞍手IC　神田TN付近　10キロ
・久留米IC→筑紫野IC　基山PA付近　10キロ
・南関IC→久留米IC　広川IC付近　15キロ

「渋滞予想」8月16日(土)はどこが混む？【東日本】

【画像㉜～㉞】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・若柳金成IC→大和IC　古川IC付近　10キロ
・久喜IC→岩槻IC　蓮田SA付近　10キロ
・栃木IC→加須IC　加須IC付近　35キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC　上河内SA付近　20キロ
・白河IC→西那須野塩原IC　西那須野塩原IC付近　20キロ

□常磐自動車道
〈上り〉
・谷田部IC→流山IC　柏IC付近　15キロ
・友部JCT→土浦北IC　千代田石岡IC付近　20キロ
・日立南太田IC→水戸IC　那珂IC付近　10キロ
・高萩IC→日立南太田IC　日立中央IC付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・藤岡JCT→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　40キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　15キロ

□上信越自動車道
〈上り〉
・下仁田IC→吉井IC　甘楽PA付近　10キロ
・碓氷軽井沢IC→下仁田IC　下仁田IC付近　10キロ

□東関東自動車道
〈上り〉
・宮野木JCT→湾岸市川IC　湾岸市川IC付近　15キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ
・日の出IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ

□東京外環自動車道
〈下り〉
・戸田東IC→草加IC　川口東IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　30キロ
・須玉IC→双葉JCT　双葉JCT付近　10キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　20キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　10キロ

□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
・大井松田IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　25キロ
・御殿場JCT→大井松田IC　都夫良野TN付近　15キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ

「渋滞予想」8月16日(土)はどこが混む？【中部・関西】

【画像㉟～㊵】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・湾岸桑名IC→名港中央IC　飛鳥IC付近　10キロ

□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　15キロ
〈下り〉
・草津JCT→大津IC　大津IC付近　10キロ

□新名神高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC　川西IC付近　15キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山南IC→笠取IC　宇治TN付近 第二京阪道路から　10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□中国自動車道
〈上り〉
・神戸三田IC→宝塚IC　宝塚西TN付近　15キロ
・三木JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　20キロ

□山陽自動車道
〈上り〉
・備前IC→播磨JCT　尼子山TN付近　15キロ

「渋滞予想」8月16日(土)はどこが混む？【中国・四国】

【画像㊶】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道
〈上り〉
・広島東IC→西条IC　八本松TN付近　10キロ

「渋滞予想」8月17日(日)はどこが混む？【東日本】

【画像㊷】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・館林IC→加須IC　加須IC付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　25キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　20キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　20キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　20キロ
・御殿場JCT→大井松田IC　都夫良野TN付近　15キロ
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　15キロ

「渋滞予想」8月17日(日)はどこが混む？【関西】

【画像㊸㊹】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・京都南IC→大津IC　大津IC付近　10キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・須磨IC→深江出入口　深江サグ付近　20キロ