いよいよお盆シーズンが始まります。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【画像を見る】2025年お盆 いつどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□下り：8月9日(土)・8月10日(日)

□上り：8月11日(月・祝)・8月15日(金)・8月16日(土)

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【東日本】

【画像①②】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・館林IC→加須IC 加須IC付近 10キロ

〈下り〉

・川口JCT→久喜IC 久喜IC付近 25キロ

・久喜IC→館林IC 羽生PA付近 15キロ

・鹿沼IC→矢板IC 上河内SA付近 15キロ

・宇都宮IC→西那須野塩原IC 矢板北PA付近 15キロ



□常磐自動車道

〈下り〉

・谷田部IC→土浦北IC 土浦北IC付近 15キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・花園IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 15キロ

〈下り〉

・大泉JCT→東松山IC 高坂SA付近 25キロ

・高崎IC→渋川伊香保IC 駒寄PA付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・狭山日高IC→八王子JCT 八王子JCT付近 30キロ

〈下り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ

・入間IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 15キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 25キロ

・一宮御坂IC→大月JCT 笹子TN付近 10キロ

〈下り〉

・高井戸IC→相模湖IC 相模湖IC付近 45キロ



□京葉道路

〈下り〉

・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□長野自動車道

〈上り〉

・松本IC→岡谷IC みどり湖PA付近 15キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【中部】

【画像③④】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道

〈上り〉

・土岐IC→恵那IC 屛風山PA付近 10キロ

〈下り〉

・恵那IC→土岐IC 土岐IC付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から 15キロ

〈下り〉

・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ



□東海北陸自動車道

〈下り〉

・岐阜各務原IC→美濃IC 美濃IC付近 10キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈上り〉

・湾岸桑名IC→名港中央IC 飛鳥IC付近 10キロ

「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【関西】

【画像⑤～⑧】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ

〈下り〉

・蒲生SIC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 10キロ

・栗東IC→京都南IC 旧山科BS付近 20キロ



□新名神高速道路

〈上り〉

・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ

〈下り〉

・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ

〈下り〉

・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【九州】

【画像⑨⑩】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈上り〉

・久留米IC→筑紫野IC 基山PA付近 10キロ

・みやま柳川IC→久留米IC 広川IC付近 10キロ

〈下り〉

・小倉南IC→宮田SIC 神田TN付近 10キロ

・鞍手IC→古賀IC 見坂峠付近 10キロ

・須恵SIC→鳥栖JCT 筑紫野IC先付近 10キロ

「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【東日本】

【画像⑪⑫】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□道東自動車道

〈上り〉

・十勝清水IC→夕張IC 穂別TN付近 15キロ



□東北自動車道

〈上り〉

・佐野藤岡IC→加須IC 加須IC付近 15キロ

・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 10キロ

・那須IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 10キロ

〈下り〉

・川口JCT→久喜白岡JCT 岩槻IC付近 10キロ

・岩槻IC→久喜IC 久喜IC付近 10キロ



□常磐自動車道

〈上り〉

・谷和原IC→流山IC 柏IC付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・花園IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 20キロ

・赤城IC→前橋IC 駒寄PA付近 10キロ

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 20キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・青梅IC→八王子JCT 八王子JCT付近 20キロ

〈下り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ

・入間IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 25キロ

・須玉IC→双葉JCT 双葉JCT付近 10キロ

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ

・国立府中IC→相模湖IC 相模湖IC付近 20キロ



□京葉道路

〈下り〉

・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【中部】

【画像⑬～⑯】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道

〈下り〉

・恵那IC→土岐IC 土岐IC付近 20キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・豊田上郷SIC→岡崎IC 岡崎IC付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から 15キロ

〈下り〉

・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈上り〉

・湾岸桑名IC→名港中央IC 飛鳥IC付近 10キロ

「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【関西】

【画像⑰～⑲】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ

〈下り〉

・蒲生SIC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 10キロ

・草津JCT→京都南IC 旧山科BS付近 15キロ



□新名神高速道路

〈上り〉

・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ

〈下り〉

・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【九州】

【画像⑳】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈上り〉

・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【東日本】

【画像㉑】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・岩舟JCT→加須IC 加須IC付近 25キロ

・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 15キロ

・白河IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 15キロ



□常磐自動車道

〈上り〉

・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 15キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 30キロ

・赤城IC→前橋IC 駒寄PA付近 10キロ

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 15キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・日の出IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

・圏央鶴ヶ島IC→入間IC 狭山PA付近 10キロ

〈下り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 30キロ

・須玉IC→双葉JCT 双葉JCT付近 10キロ

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ



□京葉道路

〈上り〉

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□長野自動車道

〈上り〉

・松本IC→岡谷IC 岡谷IC付近 15キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【中部】

【画像㉒㉓】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道

〈下り〉

・恵那IC→土岐IC 土岐IC付近 15キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から 15キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈上り〉

・湾岸桑名IC→名港中央IC 飛鳥IC付近 10キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【関西】

【画像㉔～㉘】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ

〈下り〉

・蒲生SIC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 10キロ

・草津JCT→京都南IC 旧山科BS付近 15キロ



□新名神高速道路

〈上り〉

・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 15キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ

〈下り〉

・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸三田IC→宝塚IC 宝塚西TN付近 15キロ

・三木JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 山陽自動車道から 20キロ



□山陽自動車道

〈上り〉

・備前IC→播磨JCT 尼子山TN付近 15キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【中国・四国】

【画像㉙】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道

〈上り〉

・広島東IC→西条IC 八本松TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【九州】

【画像㉚㉛】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈上り〉

・古賀IC→鞍手IC 神田TN付近 10キロ

・久留米IC→筑紫野IC 基山PA付近 10キロ

・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ

「渋滞予想」8月16日(土)はどこが混む？【東日本】

【画像㉜～㉞】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・若柳金成IC→大和IC 古川IC付近 10キロ

・久喜IC→岩槻IC 蓮田SA付近 10キロ

・栃木IC→加須IC 加須IC付近 35キロ

・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 20キロ

・白河IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 20キロ



□常磐自動車道

〈上り〉

・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 15キロ

・友部JCT→土浦北IC 千代田石岡IC付近 20キロ

・日立南太田IC→水戸IC 那珂IC付近 10キロ

・高萩IC→日立南太田IC 日立中央IC付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・藤岡JCT→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 40キロ

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 15キロ



□上信越自動車道

〈上り〉

・下仁田IC→吉井IC 甘楽PA付近 10キロ

・碓氷軽井沢IC→下仁田IC 下仁田IC付近 10キロ



□東関東自動車道

〈上り〉

・宮野木JCT→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 15キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ

・日の出IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

〈下り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ



□東京外環自動車道

〈下り〉

・戸田東IC→草加IC 川口東IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 30キロ

・須玉IC→双葉JCT 双葉JCT付近 10キロ

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ



□京葉道路

〈上り〉

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

・大井松田IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 25キロ

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

「渋滞予想」8月16日(土)はどこが混む？【中部・関西】

【画像㉟～㊵】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□伊勢湾岸自動車道

〈上り〉

・湾岸桑名IC→名港中央IC 飛鳥IC付近 10キロ

□名神高速道路

〈上り〉

・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ

〈下り〉

・草津JCT→大津IC 大津IC付近 10キロ



□新名神高速道路

〈上り〉

・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 15キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ

〈下り〉

・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸三田IC→宝塚IC 宝塚西TN付近 15キロ

・三木JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 20キロ



□山陽自動車道

〈上り〉

・備前IC→播磨JCT 尼子山TN付近 15キロ

「渋滞予想」8月16日(土)はどこが混む？【中国・四国】

【画像㊶】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道

〈上り〉

・広島東IC→西条IC 八本松TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月17日(日)はどこが混む？【東日本】

【画像㊷】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・館林IC→加須IC 加須IC付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 25キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 20キロ

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

〈下り〉

・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ

「渋滞予想」8月17日(日)はどこが混む？【関西】

【画像㊸㊹】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・京都南IC→大津IC 大津IC付近 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・須磨IC→深江出入口 深江サグ付近 20キロ