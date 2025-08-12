「枕を持参してる!?」くつろぐワンコが「異次元の可愛さ！」と9.8万いいね
【お気に入りの枕はこうやって運ぶ！】快適すぎる空間が出来上がるまで
お気に入りに囲まれた生活は気分が上がるもの。それは動物も同じようで…。
先日、X（旧Twitter）でとあるワンコがくつろいでいる姿が反響を集めており、その様子に癒される人が続出中！9.8万いいねを獲得したポストには、自分で大好きな枕を用意してクッションに横たわる姿がおさめられていました。
この後、こまちちゃんは持参した枕でお昼寝したのかな？と気になりお聞きしたところ「そのまま寝ていたと思います」とこまち@彩さん。お気に入りグッズに囲まれて満足しながらお昼寝している姿を想像すると、とてもほっこりしますね♪
こまち@彩さんにこちらの投稿への反響についてお伺いすると「想像以上に反響が来て、ちょっと驚きました」とのこと。ご家族も皆さん喜んでいたようです！
また、投稿されたポストに対するコメントで特に印象的なものをお聞きすると、「『これは人です』『前世は人』というコメントが多数ありました」と答えてくださったこまち@彩さん。人間味あふれるたたずまいをしているこまちちゃんを見ていると「たしかに…」と思わずにはいられません。
「枕持参」の場面を目撃したときの心境が気になり、こちらもお聞きしてみると「なんて器用にくわえて登るんだ！とワクワクしながら撮影していました」とのこと。お気に入りのグッズだからなのか、落とさないようにしっかり持ってクッションの上に向かう姿は可愛らしくもあり、それからどうするのかワクワクしながら見守りたくなる…その気持ち、わかります！
「北海道チーズ蒸しケーキ」のクッションがお気に入りのこまちちゃん。その上でお昼寝するようになったのはいつからなのか…。その事実を知るべく確認してみたところ「巨大クッションが届いたその日から寝ていました」とこまち@彩さん。
そんなこまちちゃんの性格を聞いてみると「ママ命の甘えん坊さん。ママのストーカーをするのが日々のお仕事」との答えが。甘えん坊でこまち@彩さんの後ろをついて歩くこまちちゃんを想像すると、そのキュートさに思わずクスッと笑っちゃいます！
さらに「模様替え等の家具移動が怖い、ちょっとビビりな一面も！」とのことで、少し怖がりなところもほほえましくなってしまいます。怯えちゃったときはお気に入りのクッションでまったりリラックスしてほしいものですね。
こまちちゃんの可愛い姿がたくさん見れるこまち@彩さん（@komachiaya_）のXは必見！癒されたいときは是非チェックしてみましょう♪
文＝SI