東海地方はきょう、夕方にかけて激しい雨の降る所があるでしょう。

正午前の名古屋市内です。雨は止みましたが、厚い雲に覆われています。名古屋では午前11時前に気温が30℃を超え、この時間も蒸し暑さが続いています。

きょうは午後も岐阜県を中心に雨が降るでしょう。最高気温は尾鷲で35℃、名古屋や津で32℃、岐阜では30℃の予想です。



岐阜県では夕方にかけて激しい雨の降る所があるでしょう。雨が弱まった後もしばらく土砂災害に警戒してください。愛知県や三重県も所々で雨が降りますが、夜にはおおむね天気は回復するでしょう。

【週間予報】

あす水曜日には日差しが戻り、名古屋や岐阜では猛暑日になるでしょう。あさって木曜日以降も雲の出やすい日はありますが、晴れる日が多くなる予想です。来週にかけて体にこたえる暑さが続くでしょう。引き続き熱中症にご注意ください。