ËÌÎ¦¤«¤é¶å½£ËÌÉô¤Ë¤«¤±¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«Í½ÁÛ¡¡¤¢¤¹¸á¸å¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë³ÆÃÏ¤ÇÍë±«¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¡Ú¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÅ·µ¤¡Û
º£¸å¤Î±«¤ÎÍ½ÁÛ¤ÈÂæÉ÷11¹æ¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÚÀîÍõµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤âÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ë¤Ï³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¸«¤é¤ì¡¢¤³¤¦¤·¤¿±«±À¤¬ËÌÎ¦¤Ë¤«¤«¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸å¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ë¤³¤¦¤·¤¿È¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ËÌÎ¦¤«¤é¶å½£ËÌÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹Ä«¤Ë¤«¤±¤ÆËÌÎ¦¡¦Åì³¤¤Ç¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç100¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
º£Ìë°Ê¹ß¤Ï°ìÃ¶¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«±À¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÎ¦¤ä¶å½£ËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«¤ÇÃÏÈ×¤Î´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÃ¶±«¤¬»ß¤ó¤Ç¤â¡¢¤¢¤¹¤Î¸á¸å¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÍë±«¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²Æì¤ÎÆî¤ò¿Ê¤àÂæÉ÷11¹æ¤ÏÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÀ¾´ó¤ê¤Ë¿Ê¤ß¡¢º£Ìë¤«¤é¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤ÆÀÐ³ÀÅç¤Ê¤É¤ÎÀèÅç½ôÅç¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Ë½É÷¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
