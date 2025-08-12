県内は、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、下越や佐渡を中心に断続的に雨の降り方が強まっています。佐渡市と村上市に【土砂災害警戒情報】が出されています。



佐渡市羽茂地区。大雨の影響で、各地で土砂崩れが発生していました。気象台によりますと、降り始めから午前4時までの降水量は佐渡市羽茂で216mm、新潟市中央区で172mmなどとなっています。



佐渡市と村上市では、これまでの雨で土砂災害の危険度が高まっているとして【土砂災害警戒情報】が出されています。



13日(水)朝6時までの24時間に予想される降水量は、上・中・下越・佐渡で80mmです。県内では、12日(火)夜にかけて土砂災害に厳重に警戒し、また低い土地の浸水などに注意・警戒が必要です。