藤本美貴＆庄司智春、“息子の推しアーティスト”のライブに参戦「幸せな時間でした」
タレントの藤本美貴が11日、自身のインスタグラムを更新し、長男の“大好きなアーティスト”のライブに、息子と夫婦で参戦したことを報告。「なんか幸せな時間でした」と綴っている。
【写真】家族3人で趣味楽しむって素敵！ 藤本美貴＆庄司智春、長男の3ショット
投稿で藤本は「息子と3人で Creepy Nutsのライブに行ってきました」と報告し、会場近くで夫、庄司と長男と撮影した３ショットを公開。「息子の好きなアーティストさんのライブに行く なんか幸せな時間でした」と、2012年3月に出産した長男の楽しみに、夫婦で参加できている喜びを噛み締めた。
「楽しすぎて盛り上がりすぎて 汗だくでした」「最高な時間」と興奮冷めやらぬ様子の藤本に対して、「敵なご家族ですね」「中学生になっても親子で行動できるって凄い」「素敵夫婦」「庄司さんと息子さんに埋もれるミキティ可愛い」「夏休みの最高の思い出ですね」といった声が寄せられている。
引用：「藤本美貴」インスタグラム（＠mikittyfujimoto）
