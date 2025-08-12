所々で雷雨や激しい雨に 土砂災害に厳重警戒を【これからの天気(12日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在【土砂災害警戒情報】が、村上市と佐渡市に発表されています。また、大雨警報が新潟市・村上市・関川村・新発田市・胎内市・柏崎市・糸魚川市・佐渡市に発表されています。このほか、広い範囲に大雨・洪水注意報、県内全域にカミナリ注意報が出ています。
◆12日(火)これからの天気
県内は断続的に雨が降るでしょう。所々で雷雨や激しい雨がありそうです。土砂災害に厳重に警戒してください。
◆12日(火)の予想最高気温
最高気温は、26～27℃の予想です。11日(月)と同じくらいか低いものの、湿度が高く蒸し暑く感じられそうです。
◆警報・注意報
現在【土砂災害警戒情報】が、村上市と佐渡市に発表されています。また、大雨警報が新潟市・村上市・関川村・新発田市・胎内市・柏崎市・糸魚川市・佐渡市に発表されています。このほか、広い範囲に大雨・洪水注意報、県内全域にカミナリ注意報が出ています。
◆12日(火)これからの天気
県内は断続的に雨が降るでしょう。所々で雷雨や激しい雨がありそうです。土砂災害に厳重に警戒してください。
◆12日(火)の予想最高気温
最高気温は、26～27℃の予想です。11日(月)と同じくらいか低いものの、湿度が高く蒸し暑く感じられそうです。