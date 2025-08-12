¡ÖµÔ»¦¤¹¤ë¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤±¤ä¡×AKB48¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼Â¼»³ºÌ´õ¤µ¤ó¤È²ÈÂ²¤Ë»¦³²Í½¹ð¤«¡¡¥Õ¥¡¥ó¤È¤ß¤é¤ì¤ë26ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAKB48¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖµÔ»¦¤¹¤ë¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤±¤ä¡×¤Ê¤É¤È»¦³²Í½¹ð¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢26ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¼Ç÷¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦Â¼ÅÄÍµ°ìÏ¯ÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤Ç¤¹¡£Â¼ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î3Æü¡¢¡ÖAKB48¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼Â¼»³ºÌ´õ¤µ¤ó¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¡¢Â¼»³¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤¹¤ëÉñÂæ¤ÎºÇÃæ¤Ë¡ÖµÔ»¦¤¹¤ë¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤±¤ä¡×¤Ê¤É¤È¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¶¼Ç÷¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Â¼ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂ¼»³¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤ß¤é¤ì¡¢È¯¿®¼Ô¾ðÊó¤«¤éÂ¼ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤òÆÃÄê¤·¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â¼ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯7·î¤Ë¤â¡¢Â¼»³¤µ¤ó¤Ë»¦³²Í½¹ð¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂçºåÉÜ·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÁ°²óÊá¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬»ä¤ËÈðëîÃæ½ý¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÜ¤ê¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
