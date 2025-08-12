◆プロレスリング・ノア「ＫＡＷＡＳＡＫＩ ＳＵＭＭＥＲ ＶＯＹＡＧＥ ２０２５」（１１日、神奈川・カルッツかわさき）観衆１７５７

プロレスリング・ノアは１１日、神奈川・カルッツかわさきで「ＫＡＷＡＳＡＫＩ ＳＵＭＭＥＲ ＶＯＹＡＧＥ ２０２５」を開催した。

メインイベントでＧＨＣタッグ王者の征矢学 稲葉大樹がＴ２０００Ｘのマサ北宮、杉浦貴と２度目の防衛戦。８・３神戸大会で「チェアマン」としてＴ２０００Ｘに電撃加入したノア「選手会長」の北宮が新たな黒コスチュームで登場。無法ファイトで征矢、稲葉を圧倒。最後は師匠の佐々木健介の必殺技「ストラングルホールドγ」で征矢をレフェリーストップに追い込みベルトを強奪した。

第４試合の８人タッグマッチで昨年１０月の結成以来、リーダー的存在だったジャック・モリスを追放し新たに「Ｔ２０００Ｘ」のリーダーとなったＯＺＡＷＡがバックステージで「おい、これにてＮＯＡＨ道場の闇は解消された。なぜなら、ここに本物の闇がいるからだ。我々ＴＥＡＭ ２０００Ｘは本物の闇を取り除くことに成功した」とほえると「おい、プロレスリング・ノアのモブレスラーどもよく聞け。そして見ろ。ここに黒いｉＰｈｏｎｅがある。黒いよな。俺も黒く見える。そして黒いというのは事実だ。が、しかし！ チェアマンがこのｉＰｈｏｎｅは白いと言ったら、このｉＰｈｏｎｅは白いんだ。お前らがどう思うか、何が正しいか重要ではない！ チェアマンがすべて正しい」と宣誓した。

北宮は「言った通りだ！ 俺がＮＯＡＨのルールだ。てめえら、黙って言うことを聞け。Ｉ’ｍ ｔｈｅ ｃｈａｉｒｍａｎ」とほえ、強風が吹く川崎のネオン街へ消えていった。

◆８・１１川崎大会全成績

▼ＧＨＣタッグ選手権試合

挑戦者組・○マサ北宮、杉浦貴（２０分４６秒 ストラングルホールドγ→レフェリーストップ）王者組・征矢学●、稲葉大樹

▼スペシャルシングルマッチ

○高橋ヒロム（１２分４６秒 ＴＩＭＥ ＢＯＭＢ→体固め）菊池悠斗●

▼潮崎豪復帰戦 Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５ 出場者決定戦

○晴斗希（１２分０３秒 デルフィンスペシャル１号）潮崎豪●

▼タッグマッチ

○大原はじめ、小峠篤司（９分５８秒 ムイビエン）タダスケ、オオワダサン●

▼８人タッグマッチ

丸藤正道、拳王、モハメド ヨネ、○近藤修司（１０分０７秒 横入り式エビ固め）ＯＺＡＷＡ、ジャック・モリス、ダガ●、ヌル

▼８人タッグマッチ

清宮海斗、○ガレノ、アレハンドロ、カイ・フジムラ（１０分１８秒 ガレノスペシャル→エビ固め）佐々木憂流迦、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ、小田嶋大樹●

▼３ＷＡＹマッチ

○スペル・クレイジー（４分１１秒 横入り式エビ固め）ブラックめんそーれ●、谷口周平

▼６人タッグマッチ

Ｅｉｔａ、○ＡＭＡＫＵＳＡ、宮脇純太（８分４３秒 開国→エビ固め）ドラゴン・ベイン、アルファ・ウルフ、カリブス●