Ｔ２０００ＸのＯＺＡＷＡ（左端）とマサ北宮（中央）

写真拡大

◆プロレスリング・ノア「ＫＡＷＡＳＡＫＩ　ＳＵＭＭＥＲ　ＶＯＹＡＧＥ　２０２５」（１１日、神奈川・カルッツかわさき）観衆１７５７

　プロレスリング・ノアは１１日、神奈川・カルッツかわさきで「ＫＡＷＡＳＡＫＩ　ＳＵＭＭＥＲ　ＶＯＹＡＧＥ　２０２５」を開催した。

　メインイベントでＧＨＣタッグ王者の征矢学　稲葉大樹がＴ２０００Ｘのマサ北宮、杉浦貴と２度目の防衛戦。８・３神戸大会で「チェアマン」としてＴ２０００Ｘに電撃加入したノア「選手会長」の北宮が新たな黒コスチュームで登場。無法ファイトで征矢、稲葉を圧倒。最後は師匠の佐々木健介の必殺技「ストラングルホールドγ」で征矢をレフェリーストップに追い込みベルトを強奪した。

　第４試合の８人タッグマッチで昨年１０月の結成以来、リーダー的存在だったジャック・モリスを追放し新たに「Ｔ２０００Ｘ」のリーダーとなったＯＺＡＷＡがバックステージで「おい、これにてＮＯＡＨ道場の闇は解消された。なぜなら、ここに本物の闇がいるからだ。我々ＴＥＡＭ　２０００Ｘは本物の闇を取り除くことに成功した」とほえると「おい、プロレスリング・ノアのモブレスラーどもよく聞け。そして見ろ。ここに黒いｉＰｈｏｎｅがある。黒いよな。俺も黒く見える。そして黒いというのは事実だ。が、しかし！　チェアマンがこのｉＰｈｏｎｅは白いと言ったら、このｉＰｈｏｎｅは白いんだ。お前らがどう思うか、何が正しいか重要ではない！　チェアマンがすべて正しい」と宣誓した。

　北宮は「言った通りだ！　俺がＮＯＡＨのルールだ。てめえら、黙って言うことを聞け。Ｉ’ｍ　ｔｈｅ　ｃｈａｉｒｍａｎ」とほえ、強風が吹く川崎のネオン街へ消えていった。

　◆８・１１川崎大会全成績

　▼ＧＨＣタッグ選手権試合

挑戦者組・○マサ北宮、杉浦貴（２０分４６秒　ストラングルホールドγ→レフェリーストップ）王者組・征矢学●、稲葉大樹

　▼スペシャルシングルマッチ

○高橋ヒロム（１２分４６秒　ＴＩＭＥ　ＢＯＭＢ→体固め）菊池悠斗●

　▼潮崎豪復帰戦　Ｎ―１　ＶＩＣＴＯＲＹ　２０２５　出場者決定戦

○晴斗希（１２分０３秒　デルフィンスペシャル１号）潮崎豪●

　▼タッグマッチ

○大原はじめ、小峠篤司（９分５８秒　ムイビエン）タダスケ、オオワダサン●

　▼８人タッグマッチ

丸藤正道、拳王、モハメド　ヨネ、○近藤修司（１０分０７秒　横入り式エビ固め）ＯＺＡＷＡ、ジャック・モリス、ダガ●、ヌル

　▼８人タッグマッチ

清宮海斗、○ガレノ、アレハンドロ、カイ・フジムラ（１０分１８秒　ガレノスペシャル→エビ固め）佐々木憂流迦、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ、小田嶋大樹●

　▼３ＷＡＹマッチ

○スペル・クレイジー（４分１１秒　横入り式エビ固め）ブラックめんそーれ●、谷口周平

　▼６人タッグマッチ

Ｅｉｔａ、○ＡＭＡＫＵＳＡ、宮脇純太（８分４３秒　開国→エビ固め）ドラゴン・ベイン、アルファ・ウルフ、カリブス●