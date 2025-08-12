¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û3Âç²ñÏ¢Â³¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Î°Ì´Ê§¿¡¤Ø¡ªº¸±¦¤ÎÆóËç´ÇÈÄÍÊ¤·31Ç¯¤Ö¤ê¤Î½éÀïÆÍÇËÌÜ»Ø¤¹¡ÉÃæ±Û¡É¡¡13Æü¤Ë´ØÅì°ì¤ÈÂÐÀï¡ÖÁê¼ê¾å²ó¤ê¤¿¤¤¡×
Ç®Àï¤¬Â³¤¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡£7Ç¯¤Ö¤ê12²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¿·³ã¸©ÂåÉ½¤ÎÃæ±Û¤Ï¡¢13Æü¤Î½éÀï¤Çºò²Æ½àV¤Î´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Ä¾¶á3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤¹¤ëÃæ¡¢31Ç¯¤Ö¤ê¤Î½éÀïÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ±Û¡£ÃíÌÜ¤Ïº¸ÏÓ¡¦±«ÌÚ¤È148 km/h±¦ÏÓ¡¦ÀÐ»³¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤À¡£Ãæ±Û¥Ê¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ¹¤ÈÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¢£·ëÂ«¸Ç¤¤Ãæ±Û¥Ê¥¤¥ó¡ª¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤Ï¾¡Éé¶¯¤µÈ¯´ø¤¹¤ë·¦ÅÄ¼ç¾
¸©Âç²ñ·è¾¡Àï¤Çºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¹»¡¦¿·³ã»ºÂçÉíÂ°¤òÁê¼ê¤Ë1ÅÀº¹¤òÁè¤¦¹¥¥²ー¥à¤òÀ©¤·¤¿Ãæ±Û¡£
¤½¤ó¤Ê¥Áー¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬·¦ÅÄÍ¥ÃÒ¼ç¾¤À¡£¥Áー¥à¤Î¤Þ¤È¤áÌò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ±ÛÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤òÃ´¤¦4ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿ー¡£
¸©Âç²ñ¤Ç¤ÏÌó5³ä¤ÎÂÇÎ¨¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î10ÂÇÅÀ¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£½à¡¹·è¾¡¤ÎÏ»ÆüÄ®Àï¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÄ¹ÂÇÎÏ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
·¦ÅÄ¼ç¾¤Ï¡ÖÆÀÅÀ·÷¤ËÁ°¤Î²ó¤«¤éºÇ½é¤ÎÊý¤ÎÂÇ½ç¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÄ¹ÂÇ¤ä¤·¤Ã¤«¤êÃ±ÂÇ¤òÁÀ¤¤ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Î®¤ì¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¢£¸©Âç²ñ·è¾¡¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ËÜÎÝÂÇ¡ª¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥ー¥Þ¥ó¡¦Ê¿ß·Áª¼ê
¤Þ¤¿¡¢¸©Âç²ñ·è¾¡Àï¤Ç¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¾¡¤Á±Û¤·ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ê¿ß·¸¬ÂÀ¤â¥ー¥Þ¥ó¤Î°ì¿Í¡£
½Õ¤Î¸©Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤ËÎý½¬¤ÇÂ¤òÉé½ý¤·¡¢°ì»þÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¤ËÉü³è¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥Áー¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
Ê¿ß·¤Ï¡ÖÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤¿µå¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤³¤òÆ¨¤µ¤º°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤¹¡£
¢£º¸ÏÓ¡¦±«ÌÚÅê¼ê ºÇÂ®140km/h¤Î¥¥ì¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤ÈÀ©µåÎÏ
¤½¤·¤Æ¡¢¸©Âç²ñ¤Ç¥íー¥¹¥³¥¢¤Î¥²ー¥à¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ãæ±Û¤Î·ø¤¤¼éÈ÷¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Îº¸ÏÓ¡¦±«ÌÚÅ·¶õ¤È±¦ÏÓ¡¦ÀÐ»³°¦µ±¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤À¡£
±«ÌÚ¤ÏºÇÂ®140 km/h¤Î¥¥ì¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤ÈÀ©µåÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿º¸ÏÓ¡£½Õ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï4»î¹çÃæ¡¢3»î¹ç¤ò´°Åê¾¡Íø¡£
²Æ¤Î¸©Âç²ñ3²óÀï¤Ç¤Ï¶¯¹ë¡¦ÆüËÜÊ¸ÍýÀïÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿¡£
±«ÌÚ¤Ï¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤Ô¤å¤Ã¤ÈÍè¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëµå¤òÅê¤²¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¹Ã»Ò±à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¤â¡¢ÃÙ¤¤¤±¤Éº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµå¤òÅê¤²¤ÆÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¢£±¦ÏÓ¡¦ÀÐ»³Åê¼ê ºÇÂ®148 km/h¤ÎÄ¾µå¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥Àー
°ìÊý¡¢ºò½©¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¥¨ー¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¤âÇØÉé¤Ã¤¿ÀÐ»³¤ÏºÇÂ®148 km/h¤ÎÄ¾µå¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥Àー¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¡£
¸©Âç²ñ½à·è¾¡¤Ç¤Ï´Øº¬³Ø±àÂÇÀþ¤«¤é6²ó10Ã¥»°¿¶¤Î¹¥¥ê¥êー¥Õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö»Íµå¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¼éÈ÷¤ÎÎ®¤ì¡¦¥ê¥º¥à¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»Íµå¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Ã»Ò±à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤àÀÐ»³¡£
¢£½éÀï¤Ïºò²Æ¤Î½àÍ¥¾¡¹»¡¦´ØÅìÂè°ì¤ÈÂÐÀï¡ÖÁê¼ê¤ò¾å²ó¤ê¤¿¤¤¡×
¸©ÆâºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë12²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢1994Ç¯¤Ë2¾¡¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä¾¶á3Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ½éÀï¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ±Û¡£
¤½¤¦¤·¤¿²áµî¤âºâ»º¤ÈÂª¤¨¡¢¹Ã»Ò±à¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÃæ±Û¤ÎÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È·¦ÅÄ¼ç¾¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¾¡¤Á¤Ëµ²¤¨¤¿¥Áー¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¡¢¾å²ó¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾õ¶·¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ»ö¤ò¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
½éÀïÆÍÇË¤Ø¤Î½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¡£Ãæ±Û¤Ï13Æü¤Î¹Ã»Ò±à½éÀï¤Çºò²Æ¤Î½àÍ¥¾¡¹»¡¦ÅìÅìµþÂåÉ½¤Î´ØÅìÂè°ì¤ËÄ©¤à¡£
