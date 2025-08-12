フジテレビ系特番「爆笑レッドカーペット 真夏の最新ショートネタ６０連発！大復活ＳＰ」が１１日に放送され、総勢６０組が出演。トリを務めた芸人にスタジオとネットが沸いた。

同番組は２００７年２月の放送開始以来、大人気を呼び、テレビ界に空前の“ショートネタ”ブームを巻き起こしたお笑いバラエティー。今回は２０１４年元日放送の特番「新春レッドカーペット」以来、約１１年の時を経て復活した。

総勢６０組の芸人が出演。かつて“レッドカーペット芸人”として一世を風靡（ふうび）した常連メンバーから、今回が初登場となる新世代芸人まで様々な芸人が盛り上げた。

その６０組の最後で登場したのは、お笑いタレント・アキラ１００％。「どうも〜！」と言いながらカメラの前に登場し、おなじみのお盆芸を披露。レッドカーペットでやや細い棒が流れてくると、それで局所を隠し、お盆を外した。見えそうで見えないギリギリ芸に、スタジオは「えぇっ〜！？」「いやいやいや！」と悲鳴に包まれた。

“ポロリ”することなく無事に成功。審査員を務めた女優の吉岡里帆は「アキラ１００％さんでは笑いたくないって思いで来てたんですけど…グッとしてたんですけど、無理ですね」と笑いを抑えきれなかった。司会の今田耕司から「さあ、原ちゃんいかがですか」と振られた原菜乃華は「アキラ１００％は生で見るとこんなに緊張するんだって思いました」と興奮のあまりつい呼び捨てに。それを今田からツッコまれると「スミマセン！」と必死に謝罪した。

番組のラストは「おかわりで見たい芸人」たちが再び登場したが、６０組の“本編”のトリはアキラ１００％だった。番組を見たネットは「まさかのアキラ１００%トリｗ」「トリのアキラ１００％のセンスには敵わん」とまさかのトリで衝撃。

また「ハラハラした（笑）進化もしてるし、今でもずっと面白い。飽きないね」「久し振りに爆笑レッドカーペットを拝見しましたが、相変わらずのアキラ１００%は１２０%で大爆笑しました！」「まさかのアキラ１００%で爆笑したのくやしいｗ進化してるのずるい」「爆笑レッドカーペットのアキラ１００%で笑いすぎて呼吸困難」「アキラ１００％レッドカーペットを生かしたネタだった」「久々のレッドカーペット、キンタローさんとアキラ１００%さんがシステムを最大限に利用してて面白かった」「テレビつけたらアキラ１００%がレッドカーペットのあの床のギミックを活用してて草」と多くの反響が寄せられた。