俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の第３０話が１０日に放送され、世帯平均視聴率９・４％を記録したことが１２日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１２・６％でスタートした今作。今回は前回の８・８％から０・６ポイントアップ。個人視聴率は５・３％だった。

大河ドラマ６４作目となる同作は日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯を笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。連続テレビ小説「ごちそうさん」（２０１３年）や大河ドラマ「おんな城主 直虎」（２０１７年）などを手がけた森下佳子氏が脚本を担当。ＮＨＫドラマ初出演の横浜が主人公を演じる。語りは蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として出演の綾瀬はるかが担当する。

第３０話は「人まね歌麿」。蔦重（横浜流星）は歌磨（染谷将太）に自分ならではの絵を求めるが、歌麿は描き方に苦しむ。定信（井上祐貴）は、治済（生田斗真）から公儀の政に参画しないかと誘われ…との展開だった。

今回は、のちに歌麿の妻となるきよ役を演じる藤間爽子が登場。短時間の出演だったが、歌麿に向けた優しいほほ笑みが印象的で、ネットは「キレイな人だなあ」「藤間爽子ちゃんが一瞬出てきた」「ミステリアス」「藤間爽子さんが後の妻になるって衝撃展開」と注目していた。