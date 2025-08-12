◇ナ・リーグ ジャイアンツ ― パドレス（2025年8月11日 サンフランシスコ）

パドレスのダルビッシュ有投手（38）が11日（日本時間12日）、中5日で敵地ジャイアンツ戦に先発。5回まで3安打無四球5奪三振無失点と好投を続けている。試合は5回を終えて0―0となっている。

初回は2番・ディバースを94.1マイル（約151.4キロ）の直球で左飛に打ち取るなど3者凡退。2回1死一、二塁は7番・ベイリーを低めぎりぎりの直球で見逃し三振に仕留めて切り抜けた。3回は2死一塁から二盗を許し、捕手の送球も中堅へ抜けたが、中堅メリルが好返球で走者を三塁で刺した。

4回は3番・アダメスに横手から81.8マイル（約131.6キロ）のスイーパーで空振りを誘うなど、クリーンアップにフルスイングさせずに3者凡退。5回は6番・李政厚をスプリットで空振り、ベイリーをシンカーで見逃し、8番・コスをスイーパーで空振りと、3者連続三振に打ち取った。

ダルビッシュは7月30日（同31日）のメッツ戦で7回無失点と好投し、今季初勝利で日本選手歴代単独最多となる日米通算204勝目をマーク。前回登板の5日ダイヤモンドバックス戦では2暴投など制球が乱れ、4回3失点降板で205勝目を逃していた。