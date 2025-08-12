Image: Shutterstock

心待ちにしている人…どのくらいいます？

折りたたみiPhoneと一緒に開発していると噂されるApple（アップル）の折りたたみiPad。

iPad Pro2枚分くらいのサイズ。噂の新作iPad、どんな感じ？

これまでの噂だと、18.8インチでiPad Pro2枚分の画面サイズとか、めちゃくちゃリッチなデバイスになりそう。

iPadOS 26もなんだかmacOSライクになったし、それはiPadなの？ Macなの？ どっちなんだい！

…と、ハードウェアとソフトウェア両面での期待が高まりますが、実際に手に取れる日は、ちょっと先の未来になりそうなのです。

アナリストが生産時期予測を後方修正…

MacRumorsによると、投資会社GF Securitiesの主任アナリスト、ジェフ・プー氏は「18.8インチの折りたたみ式デバイスは延期される可能性が高い」と主張しているそうな。

プー氏の以前の予想では、2026年後半に折りたたみiPhoneと共に量産が始まる。といったスケジュールを予想していましたが、現在は2026年第4四半期に量産開始されず、2027年に発売されると主張しています。

また、他の角度からも同じく発売日は遠くなりそうな声が聞こえています。

過去にBloombergのマーク・ガーマン記者は2028年ごろまでの登場を予測。DigiTimesは開発は一時停止され、アップルは折りたたみiPhoneに注力しているとも報じています。

やっぱ、ちょっと長いスパンで観測しておいた方がよさそうですね。

市場は大画面折りたたみを求めているの？

ここからは個人的な意見なのですが、iPadの折りたたみって市場で何％くらいの人が求めているんですかね？

いや、大画面はうれしいのですが、iPad Pro2枚分のサイズのディスプレイをモバイルしてまでやらないといけないタスクって、世の中そんな多くない気がするんですよね。

価格だって、折りたたみiPhoneですら30万円からみたいな予想があるので、iPadの画面サイズで折りたたみとなれば、それこそ40や50万円とかになりかねません。Apple Vision Proといい勝負になりそう。

まぁ、一部のプロの仕事のために！という切り口はあると思うので、MacProみたいなプロのお仕事最適化ツールとしてのポジションなのかしら？

一部のギークな人々がドワっと最初だけ群がって、あとは話題に上がらない…みたいなことにならないといいのですが…。

Apple 11インチ iPad (A16):128GB 58,800円 Amazonで見る PR PR

Source: MacRumors