伊織もえ、人生初ラバースーツで美ボディ強調 ファン興奮「ムチャクチャ汗かきそう」「いろいろとデカすぎる！」
人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの伊織もえが11日、自身のXを更新。人生初のラバースーツに歓喜の声をあげた。
【写真】むちむち！大胆ボディ強調 ラバースーツ姿の伊織もえ
Xでは「とんでもない衣装って言いましたが本当にとんでもない衣装で、なんとオーダーメイドして作製して頂いたそうです！人生初ラバースーツ」と驚き。「ゲームもめちゃめち面白いのでぜひ遊んでみてね！」と配信動画を呼びかけた。
投稿した写真では、ピチピチでボディラインが強調されたラバースーツ姿の伊織を見ることができネット上では「ムチャクチャ汗かきそう」「今ごろラバースーツ脱ぐの大変だろうけど頑張ってるのかな 汗凄かったかな？」「いおりんのスタイルの良さが際立ってますね」「いろいろとデカすぎる！」などと反応している。
伊織もえは、SNSフォロワー総数が世界で460万人を超える、アジア圏を中心に活躍中の日本を代表するコスプレイヤー・グラビアアイドル・ストリーマー。
二次元のキャラクターがそのまま三次元に出てきたようなコスプレ表現と、 グラビアでも評価の高いスタイル、あどけない表情&癒し系ボイスが多くのファンに支持されている。海外での人気も高く、中国、シンガポール、ロシア、フランスのイベントにも招致され、最近ではコスプレだけにとどまらず、CMや雑誌、ラジオなどにも活躍の場を広げている。
【写真】むちむち！大胆ボディ強調 ラバースーツ姿の伊織もえ
Xでは「とんでもない衣装って言いましたが本当にとんでもない衣装で、なんとオーダーメイドして作製して頂いたそうです！人生初ラバースーツ」と驚き。「ゲームもめちゃめち面白いのでぜひ遊んでみてね！」と配信動画を呼びかけた。
投稿した写真では、ピチピチでボディラインが強調されたラバースーツ姿の伊織を見ることができネット上では「ムチャクチャ汗かきそう」「今ごろラバースーツ脱ぐの大変だろうけど頑張ってるのかな 汗凄かったかな？」「いおりんのスタイルの良さが際立ってますね」「いろいろとデカすぎる！」などと反応している。
二次元のキャラクターがそのまま三次元に出てきたようなコスプレ表現と、 グラビアでも評価の高いスタイル、あどけない表情&癒し系ボイスが多くのファンに支持されている。海外での人気も高く、中国、シンガポール、ロシア、フランスのイベントにも招致され、最近ではコスプレだけにとどまらず、CMや雑誌、ラジオなどにも活躍の場を広げている。