ＦＣＥ、今期経常を1％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も0.5円増額

ＦＣＥ <9564> [東証Ｓ] が8月12日昼(12:00)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結経常利益は前年同期比28.7％増の9.4億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の9.1億円→9.2億円(前期は7億円)に1.1％上方修正し、増益率が29.6％増→31.0％増に拡大し、従来の6期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.4億円→2.5億円(前年同期は1.7億円)に4.0％増額し、増益率が44.8％増→50.6％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の7円→7.5円(前期は1→2の株式分割前で12円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比39.3％増の2.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の15.3％→18.0％に上昇した。



株探ニュース

