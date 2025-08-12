

iPadOS 26。iPadのユーザーインターフェースが大きく変化する（筆者撮影）

【写真で見る】iPadOS 26では、Macのような「マルチウインドウ」「メニュー」が使える

アップルは今秋、同社製品向けに公開する新OS群でデザインやユーザーインターフェースに大きな変化を加える。

同社製品の特徴は「製品同士の連携」だが、デザインの変更はその点でもプラスに働く。一方で、iPadとMacのように、操作の根幹に変化が現れる部分も出てきた。

ここでは特に「iOS 26」と「iPadOS 26」を例に、どう変わっていくかを、先日公開されたパブリックベータ版の内容に基づいて解説していきたい。

なお、パブリックベータ版はあくまでテスト目的のものであり、不具合やローカライズが行われていない部分や、機能的に正式版と異なる部分もある。多くの方にはインストールをお勧めしない。画像なども使用許諾上制限があるが、今回は報道用に許可を受けてスクリーンショットや動画を利用している。

新デザイン「Liquid Glass」の実力

今年からアップルは、自社製品用OSのブランド名を変更する。現在は「iOS 18」「iPadOS 18」「watchOS 11」というように、刷新回数に合わせた数字がついていた。だが今年の秋に公開されるバージョンからは、末尾が年号になる。だから、次のバージョンの末尾はすべて「26」だ。

そして、Apple Vision Pro向けの「visionOS 26」以外に導入されるのが「Liquid Glass」というデザインに変更される。visionOSが例外であるのは、すでに似たテイストのデザインである、という部分がある。

以下は、iOS 26でウェブにアクセスした時のメニュー近辺を拡大したものだ。背景が透けているのがわかるだろう。メニュータッチ時にはそこが光ったり変形したりすることで、どこを操作しているかがわかりやすくなる。







写真上／下：iOS 26でのブラウザ表示を拡大。背景の透過がよくわかる（筆者撮影）

メニューやアイコンを透明感あるデザインに変更可能

次の画像は、iPadOS 26で「コントロールセンター」を表示した時のものだ。メニュー類が透過し、背景が美しく透けている。



iPadOS 26のコントロールセンター。こちらも背景が透けている（筆者撮影）

iPhoneのアイコンやiPadのアイコン、Macのアイコンも、透明なテイストに統一できる。同じ透明でも、色合いを変えた「色付きガラス」調も可能だ。



iOS 26でのアイコンカスタマイズ例。透明にすることもできれば（中央）、色付きガラス調（右）にもできる（筆者撮影）



iPadOS 26。アイコンを透明に統一した設定（筆者撮影）



macOS 26 Tahoeの画面（筆者撮影）

現状、メニュー項目が見えづらくなることがあるなど、デザイン変更の副作用はある。OSのアップデートやアプリの刷新で変化があるので、まだチューニング中である部分も残っていそうだ。

アップル製品同時の連携が主軸

Liquid Glassが導入されても、基本的な操作方法に変更はない。あくまで美観の変更が中心である。デザインの統一感が高まることは、アップルのブランド戦略上重要なことであり、この点は理解できる。あくまで筆者の予測だが、今秋に発売が予定される新しいiPhoneのデザインやカラーでも、Liquid Glassとの連携は強調されるのではないだろうか。

アップル製品は相互に連携して使えるのが利点だ。デザインと並び、この辺も彼らがアピールしたいポイントだろう。

軸になるのはやはりiPhoneだ。

例えば、iPadOS 26やmacOS 26からは「電話」アプリが搭載される。といってもこの機能は、iPadやMacを直接電話にするものではない。iPhoneと連携し、「iPhoneに着信した電話に出る」「iPhoneを経由して電話をかける」といった役割を果たす。いままでも似たことはできたのだが、「電話」というアプリにわかりやすくまとめられたので、iPadやMacから電話機能を使いやすくなる。



iPadやMacに「電話」アプリが。iPhoneと連動して使うものだ（筆者撮影）

またmacOSには、iPhoneをMacの中に表示してアプリを動かす「iPhoneミラーリング」という機能がある。ここにもちょっとした変化がある。

従来は「画面内のiPhoneからアプリを探す」必要があったが、macOS 26からは、Macのアプリ一覧の中にも連携している「iPhoneのアプリのアイコン」が並ぶ。右下にiPhoneのマークがついているアイコンがそれだ。



Macのアプリ内に「iPhoneミラーリング」で連動するiPhone用アプリも並ぶ（筆者撮影）

これをクリックすれば自動的に「iPhoneミラーリング」アプリが立ち上がり、目的のアプリが開く。「Macのアプリと見分けがつきにいくい」という意見も出そうだが、iPhoneのアプリをMac側でも積極的に使うなら、これはこれで良い変化かと思う。

Mac的なUIになったiPad

ユーザーインターフェース的に最も大きな変化があるのはiPadだ。

iPadOS 26ではアプリの同時動作環境に大きな変更が加わり、「複数のアプリをマルチウインドウのようなイメージで使う」のが基本になった。アプリのウインドウサイズはある程度自由に変更可能だ。

さらに、画面上をタップしたりマウスカーソルを持って行ったりすると、Macに近い「メニュー」が表示されるようにもなっている。



iPadOS 26では、Macのような「マルチウインドウ」「メニュー」が使える（筆者撮影）

iPadOSの変化。方針転換の狙いとは？

この変化は、画面の大きなiPad Proだけでなく、画面サイズの小さなiPad miniでも使える。これは大きな方針転換でもある。



同じUIはiPad miniにも導入（筆者撮影）

iPadといえばタッチで使うものだったが、結果的に「マウスとキーボード」でも使いやすくなっている。さらに、外部ディスプレイをつなぐとよりMacっぽくなる。

とはいえ、Macのアプリが動くわけではなく、iPadはiPadだ。これは、iPadをコンテンツ閲覧だけでなく、より広い用途に使ってもらいたい……という狙いから来るものだろう。

実際アメリカなどでは、TikTokなどのクリエイターの中に、PCやMacでなくスマホやタブレットを中心に使う層が出てきている。それはPCやMacを持っていないからではなく、より色々な場所で、すぐにコンテンツを作ってアップロードしたいからであるようだ。

iPadの「クリエイティブ志向」もまた、その流れの中にある。

Macは「キーボード」をより重視

iPadはiPadでありMacではない。そして同時に、Macもまた別の方向へ向かう。

Macで重要になるのはキーボードだ。

Macには「Spotlight」という機能がある。Mac内にあるファイルなどを探すための機能だが、macOS 26ではこれが拡充される。

例えば「アクション」。これはアプリ内の機能を直接呼び出すものだが、ここに自分で「クイックキー」を設定できる。クイックキーはキーワードで機能を呼び出すもの。呼び出したい機能にキーワードを設定すると、Spotlight上でその文字をタイプするだけで呼び出せる。

以下は筆者が「ボイスメモ」で簡単に録音を開始するためのクイックキーだ。「Command」キーと「スペース」キーを同時押ししてSpotlightを呼び出し、自分でクイックキーに設定した「rv」という文字をタイプすると、自動的に「名前をつけて録音を開始」するメニューが出てくる。エンターキーを押して確定、その後に録音データの名前をタイプすれば録音が始まる。



Spotlightに設定したクイックキーを入力すると、アプリの機能がすぐ利用可能に（筆者撮影）

また、クリップボードの「履歴」にも対応した。コピーしたものの内容が残るので、その内容を再度別のところに貼り付け、再利用できる。



クリップボードにコピーした内容の履歴が使えるようになった（筆者撮影）

これらの機能は、キーボードからあまり手を動かさずに作業ができることを狙ったものだ。Macを使う時にはキーボードがつきもの。ならば、Spotlightを軸に操作する方向に舵を切ろう……というのがアップルの狙いである。

そうやって、デザインは似ているがそれぞれの機器に求められる要素を改善していくのが、今年の新OS群の特徴といえるだろう。

（西田 宗千佳 ： フリージャーナリスト）