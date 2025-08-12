『誘拐の日』ついに逆襲スタート！“意外な味方”を引き入れ…30億円の脱出計画が始動

“心やさしきマヌケな誘拐犯”新庄政宗（斎藤工）×“記憶喪失の天才少女”七瀬凛（永尾柚乃）という奇妙な凸凹バディが、次々と襲いかかる危機を乗りこえながら犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げるドラマ『誘拐の日』。

本日8月12日（火）放送の第6話では、新庄＆凛がついに“逆襲”に乗り出す。

【映像】ドラマ『誘拐の日』第1話の謎が判明！犯人複数の大どんでん返しに「なにこの激怖展開!?」

前回の第5話では、凛の父・七瀬守（半田周平）を殺した犯人が元警備会社社員・松田真明（春海四方）であることが判明した。

しかも松田はゴシップ好きな医師・田川遼（デビット伊東）をも殺害。その凄惨な現場で松田が逮捕されるという衝撃展開となった。

◆“味方”をゲットし脱出計画実行！

第6話では、新庄と凛がついに“逆襲”をスタート。

軟禁されている水原由紀子（内田有紀）の別荘から逃げ出すべく、2人は非常用電話回線を使って、病院の顧問弁護士・山崎忠（深澤辰哉）に連絡。そして、「七瀬凛を預かっている。返してほしければ金を用意しろ」と30億円もの身代金を要求し、宣戦布告する。

やがて、新庄と凛は“意外な人物”を味方に引き入れることに成功。ついに“30億円をかけた脱出計画”を実行することに。

あやしすぎる人物しかいないなか、新庄たちに協力してくれるのは、いったい誰なのか？ そして新庄＆凛が立てた、大胆不敵な脱出計画とは…。

さらに、第6話では弁護士・山崎が抱え続けてきた“秘密”も明らかになる。

実は第2話で、もし凛が殺された場合、七瀬家の遺産はすべて副理事長の七瀬富雄（長谷川初範）が引き継ぐことになると須之内司（江口洋介）が指摘した際、山崎は「そうとは限りませんよ」と意味深につぶやいていた。

この言葉の真意が、いよいよ明らかとなって…。