１２日前引けの日経平均株価は前週末８日に比べ１０２９円１９銭高の４万２８４９円６７銭。前場のプライム市場の売買高概算は１３億８５９５万株、売買代金概算は３兆４７６４億円。値上がり銘柄数は１０３３、値下がり銘柄数は５３７、変わらずは５２銘柄だった。



日経平均株価は大幅高。半導体関連株への買いが強まったほか、米関税に対する警戒感が後退した。日経平均株価は４万２８００円台に上昇し、２４年７月１１日につけた終値ベースの最高値（４万２２２４円）を上回って推移している。同日に記録した取引時間中の最高値（４万２４２６円）を更新した。トランプ米大統領は１１日、中国に対する関税の停止措置を９０日間延長する大統領令に署名したと報道され、市場には安心感が強まった。



個別銘柄では、ソフトバンクグループ＜9984＞が連日の大幅高となり、アドバンテスト＜6857＞やディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞が買われた。サンリオ＜8136＞が急伸し、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞や三菱重工業＜7011＞が値を上げ、トヨタ自動車＜7203＞も堅調。半面、任天堂＜7974＞やＮＥＣ＜6701＞、ＳＭＣ＜6273＞が安く、オリンパス＜7733＞やニトリホールディングス＜9843＞が下落した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

