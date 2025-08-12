日経225先物：12日正午＝1160円高、4万2910円
12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比1160円高の4万2910円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万2849.67円に対しては60.33円高。出来高は4万2470枚となっている。
TOPIX先物期近は3074.5ポイントと前日比53ポイント高、現物終値比6.54ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42910 +1160 42470
日経225mini 42905 +1150 591947
TOPIX先物 3074.5 +53 51366
JPX日経400先物 27685 +465 5906
グロース指数先物 782 +3 4222
東証REIT指数先物 1888.5 +8 175
株探ニュース
