　12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比1160円高の4万2910円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万2849.67円に対しては60.33円高。出来高は4万2470枚となっている。

　TOPIX先物期近は3074.5ポイントと前日比53ポイント高、現物終値比6.54ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42910　　　　 +1160　　　 42470
日経225mini 　　　　　　 42905　　　　 +1150　　　591947
TOPIX先物 　　　　　　　3074.5　　　　　 +53　　　 51366
JPX日経400先物　　　　　 27685　　　　　+465　　　　5906
グロース指数先物　　　　　 782　　　　　　+3　　　　4222
東証REIT指数先物　　　　1888.5　　　　　　+8　　　　 175

株探ニュース