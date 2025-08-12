中島健人「アイドルが坊主にした日」4年間温めた「ラーゲリ」坊主頭になるまでの動画公開「覚悟を感じる」の声
【モデルプレス＝2025/08/12】歌手・俳優の中島健人が11日、自身のInstagramを更新。髪型を坊主にした際のヘアカット動画を公開した。
【写真】中島健人が坊主になる瞬間
嵐の二宮和也が主演を務めた映画「ラーゲリより愛を込めて」（2022）に最年少でムードメーカーの新谷健雄役として出演した中島。この日は、TBSが戦後80年特別放送として本作を地上波放送したことを受け「アイドルが坊主にした日」と当時、役作りで頭を丸刈りにした時のヘアカット動画を投稿した。
カット前は前髪の長さが目の位置まであるセンター分けのショートヘアだったが、少しずつ短くなっていき、最終的に丸刈りになるまでの過程を公開している。また「＃4年間温めた動画」とハッシュタグを添え、長年温めていた動画であることも明かしていた。
この投稿には「どんな髪型でもかっこいい」「イケメンが際立つ」「役を演じる覚悟を感じる」「ハサミで短くしてたんだ」「惚れ直した」「骨格の綺麗さに感動」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中島健人が坊主になる瞬間
◆中島健人、丸刈りになるまでの過程を公開
嵐の二宮和也が主演を務めた映画「ラーゲリより愛を込めて」（2022）に最年少でムードメーカーの新谷健雄役として出演した中島。この日は、TBSが戦後80年特別放送として本作を地上波放送したことを受け「アイドルが坊主にした日」と当時、役作りで頭を丸刈りにした時のヘアカット動画を投稿した。
◆中島健人の投稿に反響
この投稿には「どんな髪型でもかっこいい」「イケメンが際立つ」「役を演じる覚悟を感じる」「ハサミで短くしてたんだ」「惚れ直した」「骨格の綺麗さに感動」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】