櫻坂46中嶋優月「染めたての黒髪」に絶賛の声 コーデも話題「メンバーのアクキーが…」「雰囲気変わって可愛い」
【モデルプレス＝2025/08/12】櫻坂46の中嶋優月が、12日までに自身のInstagramを更新。新しい黒髪スタイルでの写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】櫻坂46中嶋優月、新鮮黒髪＆メンバーのアクキーつけた姿
中嶋は「リアルミーグリありがとうございました お月様を首元につけました」とイベント参加への感謝を表明。「昨日染めたての黒髪どうですか」と髪色を変えたばかりであることを明かし、カーキ色のTシャツにデニムを合わせたカジュアルコーディネートでの写真を載せている。なお、デニムのベルトループ部分には櫻坂46メンバー・武元唯衣のアクリルキーホルダーがついている。
この投稿に、ファンからは「黒髪似合ってる」「大人っぽくなった」「カジュアルコーデも素敵」「雰囲気変わって可愛い」といった声や、「メンバーのアクキーが見える」「唯衣ちゃんのアクキーぶら下げてるの尊い」「愛感じる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
