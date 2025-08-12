プルマン東京田町が定番商品として「 アソーテッド・クッキー」を販売。

ホテルメイドの贅沢クッキー詰め合わせが、通年購入できます！

プルマン東京田町「 アソーテッド・クッキー」

販売期間：通年販売

販売時間：11:00〜20:30

価格：3,800円(税込)

内容量：350g

賞味期限：製造日から1か月

場所：KASA GRAB ＆ GO (テイクアウト専用) / 東京都港区芝浦3-1-21 プルマン東京田町 2F

保存方法：直射日光および高温多湿を避け、涼しい場所にて保管

アレルゲン：小麦、乳、卵、アーモンド、大豆 ※アルコールおよび蜂蜜を使用

予約・お取り置き： 03-6400-5855 （プルマン東京田町 代表)

仏アコーの最上級ライフスタイルホテル「プルマン東京田町」が、通年販売商品として「アソーテッド・クッキー」を正式リリース。

バターやナッツの芳ばしい香りが広がる、ホテルメイドの贅沢クッキー詰め合わせは、全8種類のラインナップ。

パティシエが丁寧に焼き上げた完全ホテルメイドのクッキーを、ぎっしりと美しく敷き詰めています。

ひとつひとつに、プルマン東京田町のパティシエによる繊細な技と遊び心が詰まったクッキーです！

素材にはサステナブルな平飼い卵を使用し、焼き加減や香り、食感のコントラストにまでこだわっています。

“ホテルでしか味わえない焼き菓子”を、自宅でも体験できる、贅沢なクッキーの詰め合わせです☆

クッキーラインナップ（全8種）

内容：ペカン、パレテヴェール、フロランタン、ショコラノア、カモミール、カフェココ、ディアマンヴァニーユ、ディアマンカカオ

「アソーテッド・クッキー」の内容は、味覚も香りも多彩に楽しめるラインナップ。

モダンなデザインのホテルオリジナル缶にたっぷり詰まった、おもたせにも最適な焼き菓子です！

ザクザクとした歯ごたえと香ばしさが際立つ「ペカン」は、てんさい糖とペカンナッツをたっぷり使用。

「パレテヴェール」は、上品でほろ苦い宇治抹茶と、よもぎが香るクッキーです☆

発酵バターとはちみつを使用したキャラメリゼ「フロランタン」や、くるみとチョコチップがたっぷり入った濃厚な味の「ショコラノア」もこだわりが詰まったクッキー。

「カモミール」は、カモミールがやさしく香る、ほろほろ食感のブルー・ド・ネージュ（雪の玉のようなクッキー）です。

ココナッツとコーヒーを合わせたメレンゲ菓子「カフェココ」や、マカダミアと華やかなバニラが香る贅沢クッキー「ディアマンヴァニーユ」などバラエティ豊か。

カカオにスパイスとエルダーフラワーのリキュールで、大人の味わいが楽しめる「ディアマンカカオ」もあり、1枚ずつ個性あるクッキーが詰まっています！

ギフトを開けた瞬間、華やかさと満足感を得られ、贈る人にも贈られる人にも特別なひとときを届けるクッキー詰め合わせです☆

ホテルメイドの贅沢なクッキー詰め合わせが通年販売で登場。

プルマン東京田町の「 アソーテッド・クッキー」は、「KASA GRAB ＆ GO」にて通年販売中です！

