「子どもが欲しくないと言えば嘘になります」やっぱり……。40歳女性、年下彼氏から言われた本音とは【ないものねだりの女達。 #655】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
真琴のお母さんから、将来子どもが欲しいという理由で真琴に別れを切り出すようなことにならないか、その覚悟があるのか問われた圭吾ですが……？
子どもを授かることよりも、真琴との未来が欲しいと言ってくれた圭吾。真琴もやっと踏み出すことができそうで良かったです！
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
