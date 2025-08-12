「これボカロってマジ？」 稲葉曇×彩澄しゅお＆りりせが生み出した新曲『春難色』が公開！ 圧倒的な透明感に「なんかすごいいい」の声

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『稲葉曇『春難色』Vo. 彩澄しゅお & 彩澄りりせ』という稲葉曇さんの動画です。

稲葉曇です。

“はるなんしき” と読みます。

「Synthesizer V 2 AI 彩澄しゅお」「Synthesizer V 2 AI 彩澄りりせ」公式デモ曲です。

稲葉曇『春難色』Vo. 彩澄しゅお & 彩澄りりせ

ボカロP・稲葉曇さんが新曲『春難色』を公開しました。前作『超深淵帯』の投稿からわずか数日との早さに、驚きと歓喜の声があがっています。

イラストは代表作『ラグトレイン』でもタッグを組んだぬくぬくにぎりめしさんが担当しています。

本作は、AHS社から発売された新しい歌声ライブラリ「Synthesizer V 2 AI 彩澄しゅお」と「Synthesizer V 2 AI 彩澄りりせ」の公式デモ曲として制作されました。ウィスパーな少女を思わせる声を持つ「彩澄しゅお」と、芯の通った抜けの良い声が特徴の「彩澄りりせ」。ふたつの個性が溶け合い、楽曲の中で透き通ったハーモニーを生み出しています。

『春難色』は稲葉曇さんらしいキャッチーなメロディーの中に、切なさが漂う一曲です。歌詞は意味を捉えきれない抽象的な言葉で綴られていますが、その断片がまるで記憶や感情のかけらのように、聴く人の想像力に訴えかけます。「非日常の僕」「春に繰り返す僕の色」「季節を削り取るような嵐」--こうした言葉が繰り返されるたび、聴く側の心の奥に何かがそっと触れてくるようです。

モノクロで描かれたぬくぬくにぎりめしさんのイラストのモチーフは、背中合わせに立つ「彩澄しゅお」と「彩澄りりせ」。りりせを上下逆にするという不思議な構図もまた、どこか不安定で、けれど美しい楽曲の雰囲気を見事に補完しています。

稲葉曇さんとぬくぬくにぎりめしさん、そして新しい歌声「彩澄しゅお」「彩澄りりせ」が共鳴し合い、生まれた『春難色』。その曖昧で、けれどどこか確かな「色」を、ぜひあなたの耳と目で感じてみてください。

声が綺麗すぎる

この曲すき！

これボカロ(広義)ってマ？

ずっと聴いていられる心地よさ

なんかすごいいいね

