Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢
¡¡11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦Âè6Æü¤ÎÂè4»î¹ç¤ÇË¶¶Ãæ±û¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤ÏÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤Ë2-3¤ÇÇÔÀï¡£±þ±ç¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤«¤é°ÛÎã¤Î±ç·³¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¼ÂºÝ¤Î¸÷·Ê¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿Ë¶¶Ãæ±û¤Î±ç·³¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸°¦ÃÎ¤ÎÅìË®¹â¹»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©Âç²ñ·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿Æ±¹»¤Î¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥ÉÉô¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡ÖËÜÆü8·î11Æü¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÇË¶¶Ãæ±û¹â¹»ÍÍ¤ÎÍ§¾ð±þ±ç¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¾¡Íø¤Î°Ù¤ËÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤Î¿è¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂ³¡¹¤È³åºÓ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±þ±ç¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤ÏÅìË®¤ÎÅÁÅý¶Ê¡ÖÀïÆ®³«»Ï¡×¤ÎË¶¶Ãæ±û¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥ÉÉô¤Î¸ø¼°X¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢Ë¶¶Ãæ±û¹â¹»ÍÍ¤Î¹Ã»Ò±àÍ§¾ð±þ±ç¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡º£²ó¤³¤ÎÍÍ¤Êµ¡²ñ¤ò²¼¤µ¤Ã¤¿Ë¶¶Ãæ±û¹â¹»¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤·¤ÆÄº¤¤¤¿³§¤µ¤óÍÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¥¢¥ë¥×¥¹¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÃÄ·ë¤·±þ±ç¤·¤¿·Ð¸³¤Ï°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¸ÌÌ¤ÇÊó¹ð¡£¿áÁÕ³ÚÉô¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡ÀË¤·¤¯¤âÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¹»¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿´¶Æ°¤Î¸÷·Ê¤ËÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹â¹»¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿±þ±ç¤È»î¹ç¤Ë¿´¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤±þ±ç¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö°¦ÃÎ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤¡¹â¹»À¸¡×¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤»ö¤«¡×¡ÖNICE¤Ê¶¦Æ®¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢³åºÓ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
