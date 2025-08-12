»Ë¾å½é¡ª£Í¥ê¡¼¥°¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ªÅì¾ë¤ê¤ª¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ°ìÈ¯ÌÜ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬£¹·î£±£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëËã¿ý¥×¥í¥ê¡¼¥°¡Ö£Í¥ê¡¼¥°¡×¤ÎÉñÂæ¤Ë¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡££³¥·¡¼¥º¥óÀï¤Ã¤¿¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤òºòÇ¯ÂàÃÄ¤·¤¿Åì¾ë¤ê¤ª¡Ê£³£´¡Ë¤ÏÀèÆü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç£Â£Å£Á£Ó£Ô¡¡£Ø¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢£Í¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤ÎÉüµ¢Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀï¤¦¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹Í¥¾¡¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¥ß¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½£Í¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ
¡¡Åì¾ë¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£Í¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦Ëã¿ý¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤ë¤Î¤«¤È³Ú¤·¤ß¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½£Í¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤ÎÉüµ¢ÁÈ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡Åì¾ë¡¡¼«Ê¬¤¬Á°¤Î¥Á¡¼¥à¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï£Í¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¤Îý¤òÃÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡££Í¥ê¡¼¥°¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤ÀÄü¤á¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¤Îý¤òÃÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½£Í¥ê¡¼¥°¤òÎ¥¤ì¤¿£²£°£²£´¡½£²£µ¥·¡¼¥º¥ó¤Î»î¹ç¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«
¡¡Åì¾ë¡¡¤Û¤Ü¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤ÏÇ×Éè¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¤¬¤¤¤¿£³Ç¯´Ö¤È»ä¤¬È´¤±¤¿£±Ç¯´Ö¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤¬¿ô¿ÍÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤ÇËã¿ý¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ°¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¤³¤Î¾ì¤ÇÀï¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡½¡½Åì¾ëÁª¼ê¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡Åì¾ë¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¶·â¤À¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤¯¤é¤¤²¡¤·ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¡£¼Â¤Ï¶áÆ£¡ÊÀ¿°ì¡Ë¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤ò¼¤á¤ë¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³ý¿¹¡ÊÁá¹á¡Ë¤µ¤ó¤À¤±¤Ï»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ï¡Ö¶áÆ£¤µ¤ó¤Ë´ÆÆÄ¼¤á¤é¤ì¤¿¤é²¶¤¿¤Á¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£ÆÃ¤ËÂé¸ï¡ÊÂç¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëºÇ¸å¤ÎÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¤¹¤´¤¤¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¿¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬Í¥¾¡¤ËÆ³¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½£²£µ¡½£²£¶¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£Â£Å£Á£Ó£Ô¡¡£Ø¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹
¡¡Åì¾ë¡¡¼«¿®¤Ï·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÇ¯¤Ï½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸å¤Î£²Ç¯´Ö¤ÏºÇ²¼°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¶ì¤·¤¤£²Ç¯´Ö¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤Ç¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¸¶°ø¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ºÇ²¼°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¤Ë°ìÅÙ¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÉâ¾å¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤é¤¤»þ´ü¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÂÐºö¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ï¥×¥í´ý»Î¤Ç¤â¤¢¤ëÎëÌÚÂç²ðÁª¼ê¡¢¸µÇµÌÚºä£´£¶¤ÎÃæÅÄ²ÖÆàÁª¼ê¡¢¿·²ÃÆþ¤Î²¼ÀÐ·áÁª¼ê
¡¡Åì¾ë¡¡Âç²ð¤µ¤ó¤ÏÉÝ¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÌÌÇò¤¯¤Æ¡£Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¹¤®¤Æ¡¢²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¼ÀÐ¤µ¤ó¤ÏÌÌÇò¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤À¤Ê¤È¡£ÃæÅÄ¤Á¤ã¤ó¤Ï°Õ»Ö¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»ä¡¢ÃæÅÄ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¹¤´¤¤Éé¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÅì¾ëÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«
¡¡Åì¾ë¡¡Ëã¿ý¤Ç¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯·àÌô¤Ê¤ó¤Ç¡¢¸½¾õ¤ÇÀï¤Ã¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉé¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È£²¤«·î¤Î´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤Ê¤¤¤È´í¤¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤âÉé¤±¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢Á°¤ÎËã¿ý¤À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£º£¤ÎËã¿ý¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÉé¤±¤òÍÞ¤¨¤ëÊý¤ËÁö¤ê¤¹¤®¤Æ£³Ãå¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£±£°£°¡¢£²£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÞËã¿ý¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÂ¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£Í¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤Áª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«
¡¡Åì¾ë¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀï¤¦¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¾è¤ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£Ã¯¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¼÷¿Í¤µ¤ó¤ÈÂÇ¤Ä¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ë¡££Í¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ½é¤ÎÂÐ¶É¤¬¼÷¿Í¤µ¤ó¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÀïÌÜ¤Ë¼÷¿Í¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÉÔ°Â¤È¤«¶ÛÄ¥¤ÎÁ´¤Æ¤¬¿á¤Èô¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¤³¤ÎËâ²¦¤òÀäÂÐ¤ËÅÝ¤½¤¦¤È¡£¤¢¤Î°ìÀïÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤½¤Î¸å¤Î£Í¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤¬Á´Éô³Ú¤·¤¯»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÌÜÉ¸¤Ï
¡¡Åì¾ë¡¡ºÇÄã¤Ï¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ°ìÈ¯ÌÜ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢£Í¥ê¡¼¥°·Ð¸³¼Ô¤Ã¤Æ»È¤¨¤ë¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼¤á¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¤¤¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡¡ù¤È¤¦¤¸¤ç¤¦¡¦¤ê¤ª¡¡£±£¹£¹£°Ç¯£¹·î£±£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢½©ÅÄ¸©½Ð¿È¡£ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ½êÂ°¡£Âè£±£µ´üÍ¼´©¥Õ¥¸ÇÕËã¿ý½÷²¦¡££²£°£²£±Ç¯¤Ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢£²£´Ç¯¤ËÂàÃÄ¤·¤¿¡£¥ß¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£½Ð¿ÈÃÏ¤Î½©ÅÄ¸©³ã¾å»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±çÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¡£