帰国後に訪れた場所とは…

米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が帰国中に現れた意外な場所が話題を呼んでいる。インスタグラムのライブ配信で映し出されたのはまさかの相撲部屋。力士との笑顔の交流を11枚の写真でも共有すると、日本のファンから「めっちゃ合ってます」「カラダかたいの意外だったな」など驚きの声が寄せられた。

身長203センチ、体重104キロの八村でも小さく見えた。帰国後早々に訪れたのは東京都墨田区にある木瀬部屋。11日の午前中にインスタグラムでライブ配信した八村は、同日夜にも「木瀬部屋-八乃山」と記し、11枚の写真を投稿した。土俵の上で力士たちとポーズを決めたり、四股を踏んだり、柔軟体操をしたりと楽しそうだ。

予想外の場所からの近況報告に日本のファンも驚き。コメント欄には様々な声が寄せられた。

「身体硬くて意外でした! でもそこが可愛かったです」

「素晴らしい経験」

「カラダかたいの意外だったな」

「塁くんも木瀬部屋の力士の皆さんも素敵です!! 競技をこえた交流」

「インスタライブ平和で楽しそうで一生見てられる感じでした」

「ごっちゃんです！」

「めっちゃ合ってます」

八村は13日に都内でトークイベントを開催予定。18日から20日には中高生を対象としたバスケットボールキャンプ「BLACK SAMURAI 2025 THE CAMP」を愛知県・名古屋のIGアリーナで開催する。



（THE ANSWER編集部）