【20話】 8月11日 公開

講談社は8月11日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第20話「キャミィの秘密」をヤンマガWebにて公開した。

本作は、「俺の女優が一番淫ら」を手がけた龍大和氏による異世界ファンタジー。8月11日現在、ヤンマガWebでは第19話や第18話などが無料公開されている。

【俺の指先で濡れる世界】

音楽大学に通う新美和也は、ピアニスト志望とは思えぬほどの「動かぬ指」で知られていた。ある日、和也はふとしたことから異世界に迷い込んでしまう。そこは、男性が人として扱われない、圧倒的な「女尊男卑」の世界。だが、そこで和也は自身の体の異変に気づく。不思議な力を秘めた指。それは「触られると、身体が“反応”してしまう」指。和也の指先が、理不尽な世界を濡らす――。