タレントの武井壮が１２日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。学校の運動部にはびこるいじめ問題に対し持論を展開した。

武井は運動部でいじめや暴行している当事者に対し「スポーツやってるのにいじめだの、仲間や後輩に暴行したり、後輩こき使ったりしてる人達に言いたいんだけどさ 本当にこれ以上なくダサいよ 何目指してスポーツやってんだ？」と訴えた。

続けて「体鍛えて強くなって、裏でやってんのは、弱い者を虐げて苦しめることってなんだよ お前ら強くなって、沢山の人に希望や勇気を感じてもらって、観戦してもらって給料もらえるようになる事を仕事にしたいんじゃないのか？」と大きな夢を持ってスポーツをしている持っている選手に対し、改めてその自覚を持つべき…と提言。

さらに「今現在、そんなチンピラ以下の行為をしてるかも、と思ったら一度考えろよ 目の前のその弱き者をこそ お前の強くなった体や心で守るのがトップ選手の役割じゃないのか？？でさ、下級生が掃除や下働きや準備をやらされるようなしょうもない文化ももう逆にしたらどうだ？」と下級生をこき使うような慣習を捨てる時代に来ている、というう見方を示した。

その上で「先輩達や指導者が率先して準備や清掃をして後輩達に見せてあげろよ、『一年の時、楽させてもらったな』って、先輩になったら後輩達の模範になれるように頑張ろう、素敵な指導者になろう、そう思わせる上下関係作ろうぜ」と訴えかけ「強くて、優しさに溢れたスーパーアスリート達が沢山生まれたら、社会からも引くて数多だろ？スポーツ失敗しても、体育会の人たちは強くて優しくて、最高だ そう思ってもらえるように 強くなったその手を 糞みたいな行為に染めるなよ」とつづった。

最後に「頼むぜ先輩達よ 指導者さんや、教育者の皆さんも、大変かもしれないけど、そんなスポーツ文化を１からみんなで作っていきましょうよ 補欠もレギュラーも先輩も後輩も、みんなヒーローみたいな そんなアスリートを育てましょう」と上下関係のない、新しい形のスポーツ文化を展開するよう、訴えかけた。