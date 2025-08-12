画像はカドコミ「機動戦士ガンダムエイト」のページ（https://comic-walker.com/detail/KC_006775_S/episodes/KC_0067750000300021_E?episodeType=latest）より

【第2話その2】 8月11日 公開

KADOKAWAは8月11日、マンガ「機動戦士ガンダムエイト」の第2話その2をカドコミにて公開した。

本作はシナリオ・鴨志田一氏、漫画・高木秀栄氏、原案・矢立肇氏と富野由悠季氏による作品で、「ガンダムエース」にて連載が行なわれている。科学技術やバイオテクノロジーが発展した世界を舞台に、わずかな生存者と1機のガンダムだけか残された人類とクリーチャーの戦いが描かれる。

第2話その2では、宇宙生活のために遺伝子操作された新人類「エイト」や、謎の存在「マザー・スワン」の存在が明らかになる。なお、次回更新は8月21日を予定している。

□第2話その2のページ

【機動戦士ガンダムエイト】

太陽系第三惑星、地球。人類の誕生から幾星霜の時は流れ、科学技術、バイオテクノロジーの大いなる発展は、人類を争いや苦しみから解放し、永遠に続く繁栄をもたらした――はずだった。

恒暦2030年。人のゆりかごだった地球は今、人類の手から失われようとしている。生存者は、258名――

残されたガンダムは、あと1機。