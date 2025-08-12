超特急のシューヤが自身初となる1st写真集 『TRENTE』が2025年8月11日（月・祝）に発売された。

【画像】超特急・シューヤ、自身初となる1st写真集発売記念イベントの様子

撮影地に選んだのは、シューヤが憧れていたファッションの聖地「パリ」。フランス語で「30」を意味する『TRENTE』というタイトルには30歳を迎えた節目を記念する意味が込められた。購入者を対象とした発売記念イベントが8月11日（月・祝）に東京で実施された。

Q：1st写真集『TRENTE』が本日8月11日に発売となり、たくさんの方々の手元に届いていますが今のお気持ちはいかがですか？A：ソロ写真集は初めてなので、無事発売できたことがすごくうれしいです。ファンの方々が喜んでくれているのが目に見えてわかるので、達成感もありますし嬉しいなと改めて思いました。

Q：本作は、今まで見せたことのない表情やスタイリングが詰め込まれているということですが、見どころはどんなところでしょうか？また、作品に込めた想いを教えてください。A：まずは自分が写真集を出す上で、撮影場所をすごく大事にしていて。話をいただいたときにも「パリじゃなかったら写真集出さないです」と伝えさせていただきました。現実的に行けるかどうかの話もあったのですが、自分が本当にやりたいことじゃなかったらやりたくないので、パリに行かせてもらったことに感謝しています。かなりスタイリストさんにもヘアメイクさんにも頑張ってもらって作り込んだ一冊になっていますので、自分のやりたいことを体現できた写真集だと改めて思います。

Q：シューヤさんも一から制作に携わられましたが、特にこだわったポイントがあれば教えてください。A：自分の私服も交えていて、衣装を用意していただく段階で自分のやりたいことと、ファンの方が見て喜んでくれるだろうかの塩梅をスタイリストさんと決めさせてもらいました。あとは、構成もこだわったポイントです。いろんな方の写真集を見させていただいて、自分がすごく見入った構成の仕方を参考にしたり、写真の使い方、ただ一枚一枚を載せていくだけではなく、小さい写真一枚のページもあったりと魅せ方をこだわりました。

Q：今回、パリでの撮影だけでなく、スペシャルな対談インタビューなど盛りだくさんな写真集となっていますが、特に印象に残っている撮影エピソードや思い出はありますか？A：パリでの撮影が一番思い出に残っています。特に、自分が好きなブランドであるRick Owence のお店の中で撮影できたことは、うれしかったです。ルーブル美術館がすごくて、写真では伝わりづらい部分ではあるのですが、本当に神秘的ですごい景色で、その風景を邪魔することなく、組んでくれたスタイリングで撮ってる時に気持ちよさを感じました。パリにいてもなかなかファッショナブルな衣装で回ったので、すごく目立っちゃって観光客にもあれなんなんだみたいな視線とかもありました（笑）

Q：私物を含む全31着のスタイリングとなりましたが、シューヤさんのお気に入りのスタイリングを教えてください。A：難しいんですけど、この名付けて「赤ずきん衣装」が気に入ってます！（報道陣の皆さん）もっと笑ってください（笑）《一同笑い》一つに絞れないというか、ほんとにどの衣装も個人的には好きですし。特に表紙の衣装は気に入っている衣装です。1着といえばこの衣装ですが、どれも自分の中ではかなり好きなものばかりで撮れたのではないかなと思います。

Q：本作の撮影のために普段から鍛えている体をさらに追い込み、体脂肪率6%まで絞り込んだということですが、その際のトレーニングとして懸垂をされていたということで、実際に舞台上で懸垂をしていただけますでしょうか？A：やばいですよね（笑）実は今日はこの（腕を出している）衣装だったので、一昨日に肩と腕をやってきているんですよ！筋肉痛です！（笑）昨日も家でやったので筋肉痛なんですが...！いきますね！《報道陣の前で見事な懸垂を披露し、一同拍手。》

Q：今回Special Edition版の中に、超特急のメンバーからコメントをいただいております。まだシューヤさんが見られていないということで、この場で初めてご覧いただいてもよろしいですか？A：僕はSpecial Edition版はまだ冊子になっている状態で見ていないんですよ。スタッフの方から見ないでほしいって言われていて。（読みながら）この沈黙、嫌なんだよなあ～（笑）《一同笑い》（じっくりと読んで）はははは（爆笑）なんて読むのかわからないリョウガのやつ…。ははっ！（笑）あ～～～。んん～～。いや長っコイツ。

Q：ありがとうございます！一言感想をお願いします。A：一言...。好きだなあと思いました！ちゃんとゆっくり読みたいですね。

Q：最後に応援してくれているファンのみなさんや、写真集を手に取ってくださる方々へ向けてメッセージをお願いします！A：今回は本当に自分ができる限りのことを写真集に詰め込みました。筋トレも体脂肪をここまで絞ったのもそうですけど、ファンの方が喜んでくれる最大限のことを今回の写真集で僕はできたと思っています。本当に隅の隅まで見ていただきたいです。過去があるから今があると僕は思っていて、最近僕のことを知ってくれた方だったりとか、3年前に僕を初めて知ってくれた方がほとんどだと思っています。今回は前のグループの対談なども入れさせてもらって、自分がやってきた音楽のルーツだったりとか、30歳になった過程というものを入れさせていただいたので、よりシューヤを知ってもらえる1冊にできたんじゃないかなあと思います。パリに一緒についてきてくれたスタッフさんとの対談だったりとか、構成を考えてくれた方からの30歳になっての僕への質問のページもあるんですけど、自分のことを赤裸々に語っていますし、自分がどういう人間なのかというところもそこを見ていただければ、深く知ってもらえるかなあと思っています。写真集といったら顔だったりとかに目がいきがちではあるんですけど、僕の人間性というか中身をより知ってもらって、その上で自分を応援してもらっていることが僕は一番嬉しいので、深く読んでいただけると嬉しいなと思います。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）